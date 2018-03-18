Nest تكشف عن جرس باب مزود بكاميرا بسعر 229 دولار

في سبتمبر الماضي قدمت شركة Nest عدد من المنتجات في مجموعتها للمنازل المتصلة والتي شملت نظام الأمن المنزلي Nest Secure، الكاميرا الخارجية Nest Cam IQ Outdoor وجرس الباب المزود بكاميرا فيديو Nest Hello.

وعلى الرغم من أن نظام Nest Secure وكاميرا Nest Cam IQ متاحين في السوق منذ بعض الوقت إلا أن جرس Nest Hello لم يكن تم إطلاقه بالأسواق بعد، حتى الآن. حيث تم الإعلان أن جرس الباب Nest Hello وقفل Nest x Yale -الذي تم الإعلان عنه مُسبقً-ا متاحين الآن بسعر 229 دولار و249 دولار على التوالي؛ وقد قدمت الشركة أيضًا منتج جديد وهو مستشعر الحرارة Nest Temperature Sensor.

ويعمل مستشعر الحرارة بالتزامن مع نظام Nest Thermostat وNest Thermostat E؛ للسماح لك بالتحكم في درجة الحرارة في الغرف الفردية. فعلى سبيل المثال إذا قمت بإعداد أحدها في غرفة من الغرف يمكنك تهيئة تطبيق Nest لتكون هذه الغرفة أكثر برودة أو أكثر دفئًا من بقية المنزل. يبلغ سعر الوحدة الواحدة 39 دولار ويبلغ سعر المجموعة 99 دولار، وقد بدأ تلقي طلبات الشراء المُسبقة، وسيبدأ الشحن الشهر المقبل.

وكانت Nest قد قدمت مؤخرًا عرض لبعض منتجاتها للمنازل المتصلة لعرض بعض المميزات الجديدة، ويمكن شراء هذه المنتجات بشكل فردي وستعمل بشكل جيد؛ لكن يتميز نظام Nest عندما تعمل كل منتجات المجموعة مع بعضها البعض.

في العرض التجريبي أوضحت Nest سلسلة من السيناريوهات المنزلية الافتراضية حيث سيكون نظام المنزل المتصل مفيد، على سبيل المثال فأن جرس الباب بكاميرا الفيديو Nest Hello سيتعرف على الفور أن هناك شخص موجود أمام الباب. وإذا كنت مشترك بنظام Nest Aware فسيعمل نظام التعرف على الوجه بالكاميرا بعد إرسال إشعار لك بوجود شخص أمام الباب، حيث يمكن تدريب إشعارات الشركة للوجوه المألوفة للتعرف على الأشخاص الذين يترددون على منزلك.

وإذا كنت تملك جهاز يعمل بمساعد جوجل الصوتي مثل Google Mini أو الكاميرا الداخلية فسيقدمون إشعار من كاميرا Nest Hello، حيث سيخبرونك صوتيًا أن هناك شخص على الباب، وإذا كنت مشترك في Nest Aware فسيخبرونك باسم الشخص، حينها يمكنك التحقق من الزائرين من تطبيق Nest.

كاميرا Nest Hello تقدم أبعاد عمودية 4:3 حتى يمكن رؤية الشخص الموجود أمام الباب كاملًا، مع صورة واضحة بدقة HD؛ بالإضافة لذلك فيمكن تحريك الكاميرا لليسار أو اليمين لرؤية المحيط. كاميرا Hello يجب أن تتصل سلكيًا بالنظام الكهربائي لمنزلك ما يُعتبر أصعب في التركيب، في حين أن جرس شركة Ring الذكي يحتاج فقط إلى بطاريات قابلة لإعادة الشحن.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن كاميرا Hello تأتي بوضع quiet time، والذي يؤدي مهمة عدم الإزعاج بجرس الباب حين لا ترغب في سماع الجرس؛ لكنك ستحصل على الإشعارات على هاتفك.

وإذا كنت تملك قفل Nest x Yale Lock فيمكنك فتح الباب من تطبيق الهاتف للسماح للزائرين بالدخول، وفي حين كنت تملك نظام الأمن المنزلي Nest Secure فأن فتح قفل Yale سيقوم بغلق التنبيه تلقائيًا.

وقد أوضح “ماكسيم فيرون” رئيس تسويق المنتجات بالشركة أنهم قد قاموا بإضافة بعض المميزات لنظام الأمن المنزلي منذ إطلاقه العام الماضي، حيث يحتوي النظام الآن على ميزة الإنذار الفوري؛ فقبل ذلك كان نظام Nest Secure يمنحك 30 ثانية كمهلة بعد تشغيل الإنذار ليكون لديك وقت كافي لمغادرة المنزل قبل تشغيل الإنذار، إلا أنه يمكنك تشغيل الإنذار فورًا الآن لأمان أكثر.

أيضًا فقد تم إضافة دعم مساعد جوجل الصوتي لنظام Nest Secure، حيث أصبح بإمكانك تشغيل نظام الأمان من خلال الأوامر الصوتية؛ أيضًا إذا كنت تملك قفل Nest x Yale فيمكنك غلق قفل المنزل أوتوماتيكيًا بعد مغادرتك المنزل بمدة يمكن تعديلها، بالإضافة لإمكانية ضبط كاميرا Nest Cam لتعمل تلقائيًا عند مغادرتك المنزل.

وأضافت الشركة انه يمكن استخدام مساعد جوجل الصوتي فقط لتفعيل نظام Nest Secure، وليس تعطيله وهو أمر جيد، حيث لا ترغب في أن يتم يتلاعب الغرباء بالنظام الأمني لمنزلك.

ويمكن أن تتحول كاميرا Nest Cam IQ Indor إلى جهاز مُقلد من أجهزة Google Home من خلال تكامل مساعد جوجل الصوتي، حيث سيمكن الإجابة عن أسئلة جوجل الأساسية مثل السؤال عن حالة الطقس؛ لكنها لن يمكنها تشغيل الموسيقى مثل أجهزة Google Home الحقيقية.

أيضًا فمن مزايا نظام Nest Secure الجديدة أنه يمكن تعيين رنين عند فتح أبواب معينة، بالإضافة لذلك فقد أضافت الشركة خيار Quiet Open حيث يمكنك الضغط على زر لتعطيل الباب لمرة واحدة ث يعل بعد ذلك بعد مغادرتك.

وقد صرح “ماكسيم فيرون” أنهم قد باعوا أكثر من 11 مليون وحدة من إجمالي 12 منتج؛ لكن الشركة تعتبر حديثة في السوق وتواجه العديد من المنافسين. بالإضافة إلى أن منتجات Nest تأتي بسعر مرتفع، حيث يُباع جرس Hello بسعر 229 دولار في حين يتم بيع جرس Ring بسعر 134 دولار على موقع أمازون.

لكن في كل الأحوال فأن الشركة تبدو قوية في مجال المنازل المتصلة، وهو على الأرجح ما جعل جوجل مؤخرًا تقوم بدمج فرق أجهزتهما معًا، ما يمكن أن يقدم منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل إلى مجموعة Nest.