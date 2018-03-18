نيابة روما تحقق في وفاة شابة مصرية ببريطانيا

فتحت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما، الأحد، تحقيقا في وفاة الشابة الإيطالية المصرية مريم مصطفى في بريطانيا جراء تعرضها لاعتداء.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية استعدادها للتعاون مع أي تحرك مصري للوصول إلى الحقيقة في القضية نفسها.

وحسب التلفزيون الحكومي الإيطالي، فإن النيابة العامة في روما فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات قضية مريم (18 عاماً)، التي توفيت الأربعاء الماضي في مدينة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، بعد تعرضها لاعتداء، الشهر الماضي

وأوضح أن ملف التحقيق في جريمة القتل عهد به إلى المدعي العام في روما سيرجو كولايوكو.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، في بيان له، عن استعداد بلاده لدعم كل تحرك مصري للوصول إلى الحقيقة في وفاة مريم.

وقال ألفانو: “نعرب عن تعاطفنا العميق وقربنا من عائلة مواطتنا مريم مصطفى التي قُتلت بوحشية في نوتنغهام، كما يحدونا الأمل في تقديم مرتكبي هذه الجريمة الفظيعة إلى العدالة”.

وأضاف: “سفيرنا في لندن يتابع هذه القضية شخصياً حيث أكد لزميله المصري هذا الصباح الاستعداد الكامل لدعم كل تحرك تود السفارة المصرية القيام به للوصول في أسرع وقت ممكن إلى الحقيقة في هذه الواقعة المأساوية”.

وأكد ألفانو أن السفارة الإيطالية في لندن مفتوحة أمام والدي مريم لتقديم كل مساعدة ممكنة.

كانت مريم مصطفى المولودة في روما لأبوين مصريين انتقلت مع عائلتها إلى المملكة المتحدة منذ 4 سنوات، وكانت تدرس الهندسة هناك.

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، هاجمت مريم مجموعة من الفتيات بينما كانت على متن حافلة، ونقلت على إثر ذلك إلى المستشفى، ثم خرجت بعد بضع ساعات لتدخل في صباح اليوم التالي في غيبوبة استمرت 3 أسابيع حتى وفاتها الأربعاء الماضي.