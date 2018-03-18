روسيا : نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبلغ حوالي 51 بالمئة

بواسطة / بتاريخ 2018-03-18 في 8:43 م /
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اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم الاحد ان نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الروسية بلغت حتى الان 51 بالمئة ومازال الاقتراع مستمرا.

وقال نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية نيقولاي بالويف في تصريح صحفي ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت حتى الساعة الخامسة بعد الظهر نسبة 9ر51 بالمئة من قبل الناخبين الروس الذين يبلغ عددهم 109 ملايين شخص.

وكانت اللجنة قد اعلنت عن افتتاح 97 الف مركز اقتراع لاستقبال الناخبين في روسيا التي تضم 11 حزاما زمنيا تبدأ من فلاديفستوك في اقصى الشمال الى اقليم كالينينغراد في غرب البلاد.

ويخوض المعترك الانتخابي ثمانية مرشحين هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين ومرشح الحزب الشيوعي الروسي بافل جرودينين ومرشح الحزب الليبيرالي الديموقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ومرشح حركة يابلكو جريجوري يافلينسكي ومرشحة حزب المبادرة المدنية كسينيا سوبتشاك ومرشح الاتحاد الشعبي لعموم روسيا سيرغي بابورين ومرشح حزب النمو بوريس تيتوف ومرشح حزب شيوعي روسيا مكسيم سورايكين

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