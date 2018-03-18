وفاة طفل إماراتي دهساً تحت عجلات حافلة مدرسية في الذيد

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث الساعة 2,45 دقيقة ظهراً، حيث انتقلت دوريات الشرطة وفرق الانقاذ وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وأحيل ملف الواقعة لمركز الشرطة المختص لتحديد الأسباب التي أدت لوقوعه والمسؤولية فيه.

وقالت ميثاء الطنيجي، مديرة حضانة البستان، إن سعيد “رحمه الله” هو أحد اطفال الحضانة، ووالدته معلمة اللغة العربية تعمل في الحضانة، مشيرة الى أن الحادثة وقعت أمام منزل ذويه عندما تعرض للدهس من حافلة مدرسية كان خلفها.

وأعربت، باسم حضانة البستان، عن تعازيهم الصادقة ومواساتهم لذوي الطفل، مشيرة إلى أنه كان من الأطفال النشطين والمتفاعلين مع كافة البرامج التي تنفذها الحضانة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأوضحت أن عدداً من العاملات في الحضانة توجهن لتقديم واجب العزاء لولية الأمر، التي تعاني ظرفاً نفسياً صعباً بعد أن فقدت طفلها تحت عجلات حافلة وأمام منزله.

يذكر أن إحصائيات شرطة الشارقة قد أظهرت انخفاضاً في معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 20% خلال العام الماضي، والذي سجل 132 حالة مقارنة بمعدل الوفيات خلال العام 2016م، والذي سجل 105 وبفارق 27 وفاة، وانخفضت نسبة الحوادث المرورية بشكل عام لـ 15% خلال العام 2017 والذي سجل 517 حادثاً، مقارنة بالعام 2016م، والذي سجل 608 حوادث شملت الصدم، والتصادم، والتدهور.

وأضاف أن حالات الدهس انخفضت أيضاً بنسبة 14% خلال العام الماضي إلى 156 حادثاً مقارنة بالعام 2016م، والذي سجل 182 حادثاً، وتم تنظيم 17 حملة توعوية، شاركت فيها 60 جهة حكومية وخاصة، واستفاد منها نحو175 ألف شخصاً، ونفذت 4 حملات تفتيشية لضبط الشارع المروري، تحقيقاً للتوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية 2017-2021م الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.