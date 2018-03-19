سوني تعلن عن إطلاق العارض الضوئي “MP-CD1” الصغير في الربيع

كان هناك العديد من المحاولات لتقديم أجهزة عارض ضوئي صغيرة الحجم كفاية لتضعها في جيبك، وكان أخرها جهاز InstaShare Moto Mod. والآن أعلنت سوني عن العارض الضوئي MP-CD1 الصغير.

ويمكن لجهاز MP-CD1 عرض صورة بحجم يصل إلى 120 بوصة بدقة 854×480 بمعدل 105 لومن، ويزن 280 جم، وأوضحت الشركة أنا تستخدم تكنولوجيا DLP IntelliBright من شركة Texas Instruments لزيادة السطوع في حين استخدام الحد الأدنى من البطارية، والتي من المفترض أن تعمل حتى ساعتين بشحنة واحدة.

الجهاز يأتي ببعض المزايا والتي تشمل مقبس لحامل ثلاثي القوائم، منفذ HDMI ومنفذ USB لشحن جهاز بث مثل Chromecast أو Fire TV Stick أثناء تشغيل العارض الضوئي. ويستخدم عارض MP-CD1 منفذ USB-C للشحن بدلًا من محول AC.

عارض MP-CD1 الضوئي سيًباع بسعر 399.99 دولار عند إطلاقه هذا الربيع.