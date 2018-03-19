اليوم.. مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر

يٌسلّط مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر– دبي ديرما، الضوء مجددًا على البشرة وكيفية العناية بها، فهذا الحدث الذي يُغطّي أمراض الجلد، والعناية بالبشرة، والليزر، يمثّل الفعالية الرائدة في مجال أمراض الجلد، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

يحتفي مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر – دبي ديرما، بالصناعة العالمية للجمال والعناية بالبشرة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وقد حقق المعرض معاملات تجارية بلغت قيمتها 396 مليون درهم في عام 2017، ما يؤكد أن سعي الكثيرين ليس وراء الجمال فقط، بل أيضاً قدره ومدى ربحيته.

وقد تمددت دورة المعرض العام الماضي على مساحة 11,500 متر مربع، وعرض بها أكثر من 700 علامة تجارية، وزارها نحو 15,000 زائر، كما شهد الحدث أيضاً إلقاء كلمات من قبل 230 من أشهر المتحدثين والمتخصصين العالميين، لشرح أحدث التطورات التي يمكن أن تؤثر في الصناعة.

وسوف تقدم الدورة الـ 18 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر– دبي ديرما، مجموعة متكاملة من الأبحاث والمحادثات وأحدث التقنيات والمنتجات تحت شعار “صحة البشرة هي اهتمامنا الأول”.

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الموقع : مركز دبي التجاري العالمي- القاعة 5، القاعة 6، القاعة 7، القاعة 8، قاعة الشيخ مكتوم