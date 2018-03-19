عموري: لست غاضباً من زاكيروني وسأجتهد للعودة إلى المنتخب

قال لاعب فريق العين، الدولي عمر عبدالرحمن، إنه متفاجئ من قرار مدرب المنتخب الوطني، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، بعدم استدعائه للمشاركة مع «الأبيض» في بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية المقررة من 22 إلى 25 الجاري، بمشاركة تايلاند المضيف وسلوفاكيا والغابون.

ونفى «عموري» في تصريحات صحافية، بعد فوز فريقه على الجزيرة في دوري الخليج العربي، أمس، أن يكون غاضباً من قرار استبعاده من القائمة، لكنه أشار إلى أنه سيجتهد في الفترة المقبلة من أجل العودة إلى القائمة مجدداً، وتقديم خدماته للمنتخب الوطني.

وقال: «أحترم وجهة نظر المدرب زاكيروني في استبعادي من القائمة، ولست غاضباً من قراره، وسأجتهد من أجل العودة وتقديم أفضل ما لدي، فأنا جاهز لخدمة المنتخب الوطني في أي وقت».

وتابع: «إذا كانوا يعتقدون أن عدم الاستدعاء عقوبة، فهذا يعود إليهم، ولكن ما أود قوله هو أن أي لاعب في دوري الخليج العربي يتمنى الوجود في قائمة المنتخب، لأن ذلك شرف كبير».