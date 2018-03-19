مقصلة صيفية تنتظر لاعبي مانشستر يونايتد

يستعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لاحداث ثورة تغيير كبيرة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وذلك بعد موسم مخيب للأمال سيشهد منافسة الفريق على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي فقط، حسبما أشار موقع سبورت 360.

جوزيه مورينيو الذي واجه الكثير من الانتقادات بعد المستوى المحبط الذي ظهر به الشياطين الحمر أمام إشبيلية في دوري الأبطال والذي أدى لخروجهم مباشرة من البطولة، سيسعى لتجديد دماء الفريق مجدداً في موسم يمكن اعتباره الفرصة الأخيرة للبرتغالي لحفظ ماء الوجه والمنافسة على كل الأروقة.

وقد اتفقت عدة وسائل اعلامية أن مانشستر يونايتد بتوجيه من جوزيه مورينيو سيتخلى عن 7 لاعبين على الأقل في الصيف المقبل بينما سينضم بطبيعة الحال لاعبون آخرون للفريق وتستمر سياسة النادي في الانفاق.

وبطبيعة الحال سيكون القائد مايكل كاريك أول المغادرين بعد اعلانه الاعتزال بنهاية هذا الموسم، وسيلحقه زلاتان إبراهيموفيتش الذي قد ينتقل للعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتخلى مورينو عن ديلي بليند الذي حاول بيعه شتاءاً وكذلك ماتيو دارميان وذلك نظراً لعدم حاجة الفريق لخدماتهم وكذلك لوك شو لعدم اقتناع مورينيو بقدراته.

أما اللاعبين المتبقيين فلدى مورينيو عدة خيارات أبرزها خوان ماتا، أندير هيريرا، فيل جونز، أنتوني مارسيال ومروان فيلايني (إذا لم يجدد تعاقده)، وهو ما سيحتم على مورينيو الدخول بقوة في السوق المقبل لاكمال الناقص من قائمته.