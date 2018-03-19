جنان على الأرض.. أجمل الغابات حول العالم

تشكل الغابات من أجمل المناظر التي قدمتها الطبيعة، فبالإضافة إلى كونها أحد التوازنات المناخية الموجودة على الأرض، فهي أيضا أحد الأماكن الثرية بخبايا النظام البييئي.

وتواجه الغابات منذ انطلاق الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر حملة شرسة من الأنسان للقضاء عليها، سواء لاستغلال أخشابها أو استغلال أراضيها الخصبة للزراعة، غير أن الكثير من الغابات التي لا تزال ناجية من هذا الغزو البشري.

وتحتفظ بعض هذه الغابات بجمال استثنائي استطاعت أن تشكله الأشجار والأعشاب فيها دون تدخل بشري.

ورصد موقع “MSN” الأمريكي المهتم بالصور أجمل الغابات حول العالم.

غابة خيرزان ساجانو في اليابان: وتقع في مدينة كيوتو، حيث تنتج الرياح في هذه الغابة أصوات صفير مثيرة نتيجة مرور الهواء بين أشجار الخيرزان، ووضعت اليابان هذا الصوت ضمن أفضل 100 صوت محفوظ للبلاد.

غابة أمازون المطيرة، في أمريكا اللاتينية: وتعد أكبر غابة استوائية مطيرة إذ تقع على مساحة 6,700 مليون كلم مربع، وهي موطن لمجموعة واسعة من الحيوانات النادرة مثل الضفدع السام.

غابة الزان القديم في ألمانيا: وتقع ضمن قوائم اليونسكو، هذه الغابة هي امتداد لغابات الزان البدائية، ففي فصل الخريف تغطى الأشجار باللون الأحمر المضيء والاوراق الذهبية للأشجار، وتعد من أهم المزارات السياحية في ألمانيا.

وادي جيوزهايو في الصين: الحديقة الوطنية لوادي جيوزهايو تتميز بالبحيرات الجميلة والشلالات والجبال المغطاة بالثلج.

غابة مونتفيرد الضبابية في كوستاريكا: وتستقبل هذه الغابات حوالي 70 ألف زائر سنويا، وتضم أكثر من 2500 نوع نباتي و100 نوع من الحيوانات و400 من الطيور والآلاف من الحشرات، فهذه الغابة بمثابة جنة لمحبي الطبيعة حول العالم.

غابة دماء التنين في سقطرى باليمن: وهي موطن لأشجار ذات القباب العلوية، وتعرف باسم أشجار دماء التنين، ويمكنك أيضا مشاهدة جبال الجرانيت والهضاب من الحجر الجيري.

الغابة السوداء في ألمانيا: وبحسب الفلكلور الشعبي في ألمانيا فإن هانسل وجريتل التقيا بالساحرة الملعونة في هذه الجزيرة، وتعرف بأشجارها المائلة للأسود، وهي غنية بالعديد من النباتات.