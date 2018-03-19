«اللخمة» تغزو شواطئ رأس الخيمة وتحذيرات بعدم الإقتراب منها لخطورتها

حذرت جمعية الصيادين في رأس الخيمة مرتادي الشواطئ من اللخمة البحرية والاقتراب منها تفادياً لأشواكها السامة المسننة.

وأفاد رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة خليفة المهيري بأن الأهالي والصيادين عثروا على أعداد كبيرة من «اللخمة» على شواطئ رأس الخيمة وبمسافة قريبة وهو ما يهدد مرتادي البحر بشكل عام.

وأشار إلى أن وصول اللخمة لهذه المسافات أمر متعلق بتتبعها للغذاء والحصول عليه، مبيناً أن خطورة هذا الكائن البحري تكمن في شوكته السامة التي تصيب الإنسان بالتسمم حال دخولها في جسمه إلى جانب الألم الكبير، إذ إنها مسننة بطريقة عكسية الأمر الذي يزيد من صعوبة عملية خروجها ما يتطلب تدخلاً جراحياً سريعاً.

وذكر المهيري أن اللخمة البحرية تعمد على دفن نفسها في الرمال وتضرب بذيلها بحركة خاطفة وتدفع شوكتها في جسم فريستها بطريقة سريعة وهو ما يزيد من صعوبة اتقاء شرها.

وشدد على ضرورة عدم اقتراب مرتادي الشواطئ منها في حال مشاهدتها والخروج من المياه على وجه السرعة حفاظاً على سلامتهم.

وفوجئ عدد من مرتادي شواطئ رأس الخيمة بأعداد كبيرة من اللخمة على مسافة قريبة من الشاطئ القريب من سوق السمك في رأس الخيمة ما دفعهم للابتعاد عن المكان وإخراج أطفالهم من المياه حفاظاً على سلامتهم.