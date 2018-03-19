قانون اتحادي «يكبح» زيادة الرسوم عشوائيا بالمدارس الخاصة قريباً

تعكف اللجنة العليا للتشريعات في دبي، على سنّ قانون اتحادي لتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصّة، والتي تشمل المدارس والمعاهد التدريبية ومراكز التعليم المهني في الدولة.

وتستهدف البادرة تطوير القطاع التربوي، وفق الاستراتيجية الحكومية المستقبلية، ودعم المنظومة التعليمية بأفضل الممارسات ومعايير الجودة.

وأفاد «الرؤية» الأمين العام للجنة، أحمد بن مسحار، بأن إعداد القانون يشهد مراحله النهائية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد أن المشروع يشمل الرسوم الدراسية، طريقة التقييم، التزامات المدارس وأولياء الأمور احترام حقوق الطلبة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وأبان بن مسحار أن القانون الجديد سيعالج ويكبح مسألة الزيادات العشوائية في أسعار رسوم المدارس الخاصة، وهي مشكلة تثير شكاوى أسر الطلبة.

وأشار إلى فسح المجال أمام المؤسسات المعنية حتى تضع ضوابط تمنع المدارس من تجاوز سقفٍ معيّن في الرسوم، وتجعل الزيادة مبنية على معايير محدّدة وعمليات تقييم ومتابعة مؤشرات الأداء.

وأكد بن مسحار أن القانون يستند إلى اشتراطات مُحكمة، تجعل صاحب المدرسة يعود إلى الجهات المعنية قبل إقرار أي رفعٍ في قيمة الرسوم.

وتوقّع إصدار القانون في غضون شهرٍ أو شهريْن، إذ جرى التنسيق والتشاور مع هيئة المعرفة في دبي باعتبارها الجهة المشرفة على المدارس، ذاكراً أن الإمارة سباقة في سنّ تشريعات ونُظم المؤسسات التربوية الخاصّة محلياً.