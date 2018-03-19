ضيوف القرية العالمية على موعد مع نجوى كرم 23 مارس الجاري

تستعد القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، لحفلة موسيقية ضمن سلسلة حفلات الموسم الثاني والعشرين مع “شمس الأغنية اللبنانية” الفنانة نجوى كرم مساء يوم الجمعة الموافق 23 مارس 2018، ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً على المسرح الثقافي الرئيسي.

سيكون جمهور النجمة نجوى كرم على موعد مع مجموعة مختارة من أشهر أغانيها: “خليني شوفك بالليل”، و” آه من الغرام” وغيرها الكثير. ولدت الفنانة نجوى كرم في قضاء زحلة وبدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين و شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية. وأطلقت أول ألبوم لها في عام 1989 بعنوان “يا حبايب”.

وسيحظى ضيوف القرية العالمية بفرصة الإلتقاء بنجومهم المفضلين كل يوم جمعة من الموسم الثاني والعشرين إبتداءً من الساعة 9 مساءً على المسرح الثقافي الرئيسي الذي شهد هذا الموسم مجموعة من التطويرات والتحسينات على المؤثرات الصوتية والمرئية ليعيش الضيوف أجواء إحتفالية لا مثيل لها. ومن الجدير بالذكر أن حضور جميع حفلات القرية العالمية يكون متضمن في سعر تذكرة الدخول مقابل 15 درهم إماراتي فقط.