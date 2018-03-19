“تعاونية الاتحاد” توزع 24% أسهم منحة و10%عائد على مشتريات المساهمين

أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة توزيع أسهم منحة بنسبة 24% من راس المال المصدر، إضافة إلى توزيع عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية بنسبة 10%، وذلك عن أعمال التعاونية للسنة المالية 2017، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي السادس والثلاثون، الذي عقد في ندوة الثقافة والعلوم – بمنطقة الممزر بدبي.

وقال سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد بدبي،” أن إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين لسنة 2017 بلغت 394 مليون درهم، وتمثل 73% من صافي الأرباح، موضحاً أن التعاونية حققت أرباحاً صافية لسنة 2017، مقدارها 539 مليون درهم”.

وأضاف الشامسي ” تعمل أسرة تعاونية الاتحاد ليلاً ونهاراً لتقديم الجديد والافضل في عالم تجارة التجزئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية بهدف تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله” وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله” التي سخرت الإمكانيات كافة وقدمت الدعم اللامحدود للجهات المختلفة في الدولة للمضي قدماً بالتطور والنجاح والتقدم نحو القمة”.

وأشار “رغم التحديات الكبيرة في مجال تجارة التجزئة والمنافسة الشديدة في ظل كثرت التغيرات في السوق بالمقارنة بالأعوام الماضية الا أن التعاونية نجحت في المحافظة على أرباحها بالمقارنة مع العام الماضي 2016، مشيراً إلى أنه هنالك المزيد من التحديات في العام الجاري 2018 ونسعى الى الاستمرار في تحقيق مزيد من المبيعات وتحسين نتائجنا المالية “.

2,458.4 مليار إجمالي مبيعات 2017

ومن جانبه، قال سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد بدبي ” بلغ إجمالي مبيعات التعاونية 2,458.4 مليار درهم في 2017، مشيراً إلى أن التعاونية بذلت قصارى جهدها من خلال اتباع وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مجال البيع بالتجزئة للمحافظة على أدائها والاستمرار في التربع على راس التعاونيات الاستهلاكية في الدولة.

وأضاف” إن الأهداف المستقبلية لتعاونية الاتحاد الاستمرار في المحافظة على التطور والإنجازات التي تحققت في الفترة السابقة مع الاخذ بعين الاعتبار المستجدات الراهنة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وانطلاقاً من تعزيز الدور الرائد للتعاونية التي خطته خلال فترة عملها “.

وأبان ” تعمل تعاونية الاتحاد على إعداد وتنفيذ خطط تسويقية جديدة لاستمرار رفع ادائها وتعزيز مكانتها ككيان اقتصادي وطني يسهم في المحافظة على استقرار وخفض الأسعار وتوفير أفضل المنتجات بأسعار تنافسية، حيث ادرجت خدمة التوصيل الى المنازل وتعاقدت مع 5 شركات رائدة في مجال التسويق الالكتروني والتوصيل، بهدف اسعاد المستهلكين وتوفير الوقت والجهد والمال، حيث تغطي خدمة التوصيل أكثر من 26 منطقة في إمارة دبي.

30 ألف مساهماً

وأفاد الفلاسي بأن عدد المساهمين في تعاونية الاتحاد ارتفع إلى 30 ألف 923 مساهماً بنهاية عام 2017، بنسبة نمو بلغت 10.1% بالمقارنة بعام 2016، مشيراً إلى أن حقوق المساهمين قبل توزيع الأرباح ارتفعت من 2,105 مليار درهم في 2016 إلى 2,511 مليار درهم عام 2017 بنسبة زيادة مقدارها 19.3%ما يعزز من قوة المركز المالي للتعاونية ومن قدراتها على التوسع والتطور.

11 مشروعاُ جديداً

أوضح الفلاسي ” ان العمل مستمر في التوسع والانتشار ضمن خطة عمل مدروسة ومبنية على احتياجات السوق والكثافة السكانية حيث أدرجت وخصصت مبلغ وقدرة 2 مليار درهم لتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة حيث تم افتتاح فرع أبو هيل بكلفة اجمالية 68,800 مليون درهم، وهنالك مشاريع قيد التنفيذ هي مركز الورقاء التجاري بكلفة تقديرية 256 مليون درهم ، مركز الخوانيج بكلفة تقديرية 696 مليون درهم ، مركز جميرا التجاري بكلفة تقديرية 282 مليون درهم ، فرع جميرا الأولى( أرض البدع) بكلفة تقديرية 45 مليون درهم، مشروع مبنى تجاري إداري في القوز الأولى بتكلفة تقديرية 44 مليون، ومشروع بنايات حدائق ند الحمر بكلفة تقديرية 170 مليون درهم، ومشروع مستودع الطي بكلفة تقديرية 65 مليون درهم، مشروع انشاء هايبر ماركت ومعرض تجاري في منطقة حدائق ند الحمر بكلفة تقديرية 65 مليون درهم ،إضافة إلى مشروع سوبر ماركت في منطقة ند الشبا الثانية، واخيراً مشروع كووب – ذا بوينت – نخلة جميرا “.

وأشار الى ان التعاونية في اطار تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتعاونية الاتحاد في التوسع بالمناطق غير الموجودة فيها أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية قامت بشراء 4 قطع أراضي بهدف إنشاء مباني للتعاونية فيها حيث توزعت الأراضي التي تم شرائها في منطقة البرشاء ( شارع حصة)،و منطقة مدينة محمد بن راشد ( ميدان)، و منطقة الحبية الأولى ( الموتور ستي)، كما تم استئجار صالات عرض بهدف إنشاء هايبر ماركت في كل من ند الشبا مول وفي الخيل أفنيو، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم أو عقود لإدارة وتشغيل تعاونية أم القيوين “.

35.1 مليون المساهمات المجتمعية

وحول المساهمات المجتمعية ودور تعاونية الاتحاد، قال السيد سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق “رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها تعاونية الاتحاد والمستجدات على الانماط الاستهلاكية للمجتمع، أنفقت تعاونية الاتحاد خلال 2017 على المساهمات المجتمعية نحو 35.1 مليون درهم إماراتي، منها 24.3 مليون درهم على تحسين شؤون المنطقة، ونحو 10.8 مليون درهم على التوطين”.

وقال البستكي فيما يخص التوعية الاجتماعية دعمت تعاونية الاتحاد أكثر من 27 جهة حكومية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن التوعية الاجتماعية من الأسس التي لا زالت تساهم بها التعاونية في سبيل النهضة الاجتماعية من خلال نشر الثقافة البناءة للإسهام ببناء مجتمع متين متماسك ذو أسس صلبة راسخة “.

التوطين

وبخصوص التوطين أفاد السيد أحمد سالم بن كنيد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين “بلغ عدد المواطنين في تعاونية الاتحاد 356 موظفاً وموظفة خلال عام 2017، حيث تعد نسب التوطين التي حققتها من أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص، موضحاً أن استراتيجية التعاونية تهدف إلى المحافظة على الكوادر المواطنة وتطويرها”.

وأشار إلى أن التعاونية تقوم بتطوير وتدريب موظفيها بشكل مستمر وتركز الإدارة العليا على تنوع المواد التدريبية لتطوير موظفيها والارتقاء بمستوى أداءهم وزيادة انتاجيتهم في العمل حيث عقدت خلال العام الماضي نحو 440 دوره تدريبية للموظفين بأعلى المقاييس والمعايير العالمية في مجال تجاة التجزئة وشملت تلك الدورات كافة المستويات الوظيفية “.