بنك أبوظبي الأول ينفي التلاعب في الريال القطري

بواسطة / بتاريخ 2018-03-19 في 12:05 م /
sabq2-600x55313

نفى بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك إماراتي، يوم الاثنين أن يكون قد حاول التلاعب في الريال القطري.

وقال البنك في بيان إنه يعمل وفقا لأعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح في جميع الأماكن التي يعمل بها.

وكانت خطابات اطلعت عليها رويترز أظهرت تقدم مكتب محاماة يعمل لصالح مصرف قطر المركزي بطلب إلى جهات تنظيمية أمريكية للتحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك الخليج الأول متهما إياها بإجراء معاملات ”وهمية“ في سوق الصرف الأجنبي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القطري في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: