الحكومة العراقية تسلم رواتب جميع الموظفين وقوات البيشمركة في اقليم كردستان

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين البدء بتسليم رواتب جميع موظفي اقليم كردستان ومن بينهم قوات البيشمركة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية إن بغداد وافقت على دفع أجور الموظفين وقوات الأمن في إقليم كردستان.

وأضاف أن وزارة المالية الاتحادية حولت 317 مليار دينار عراقي “267 مليون دولار” لوزارة المالية في الإقليم.

وقال بيان للدائرة الإعلامية إن وزارة المالية الاتحادية سلمت رواتب جميع موظفي اقليم كردستان بضمنهم البيشمركة مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقيها.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد وعد بتسليم رواتب جميع موظفي إقليم كردستان، قبل حلول أعياد نوروز التي تصادف بعد غد الاربعاء.