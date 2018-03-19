رئيس الدولة يصدر قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد 2018

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2018 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

ووفقا للقانون المنشور في العدد الاخير للجريدة الرسمية الاتحادية.. قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 مليارا و388 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 مليارا و388 مليون درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2018 بمبلغ 205 ملايين و40 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و458 مليونا و7 آلاف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و40 مليونا و856 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 485 مليونا و200 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2018 بمبلغ 244 مليونا و155 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2018 بمبلغ 5 مليارات و742 مليونا و509 آلاف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن السنة المالية 2018 بمبلغ 525 مليونا و306 آلاف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزكاة عن السنة المالية 2018 بمبلغ 30 مليونا و179 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2018 بمبلغ 159 مليونا و974 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن السنة المالية 2018 بمبلغ 68 مليونا و505 آلاف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2018 بمبلغ 52 مليونا و386 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و606 ملايين و600 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن السنة المالية 2018 بمبلغ 79 مليونا و405 آلاف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2018 بمبلغ 299 مليونا و611 ألف درهم.

وقدرت إيرادات ميزانية هيئة التأمين عن السنة المالية 2018 بمبلغ 148مليون درهم .. وقدرت المصروفات عن السنة المالية ذاتها بمبلغ 119 مليون درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018 بمبلغ 140 مليونا و448 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية 2018 بمبلغ 82 مليونا و105 آلاف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية 2018 بمبلغ 186 مليون درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2018 بمبلغ 40 مليون و163 ألف درهم.

وقدرت إيرادات ميزانية هيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و278 مليونا و48 ألف درهم .. وقدرت المصروفات بمبلغ 880 مليون درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن السنة المالية 2018 بمبلغ 93 مليونا و233 ألف درهم.

وقدرت إيرادات ميزانية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و51 مليونا و403 آلاف درهم وقدرت المصروفات بمبلغ مليار و 12 مليونا و862 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية وكالة الإمارات للفضاء عن السنة المالية 2018 بمبلغ 303 ملايين و844 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وايرادات ميزانية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن السنة المالية 2018 بمبلغ 15 مليون درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة عن السنة المالية 2018 بمبلغ 33 مليونا و950 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مكتب وزير الدولة عن السنة المالية 2018 بمبلغ 31 مليونا و200 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية عن السنة المالية 2018 بمبلغ 75 مليونا و176 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات عن السنة المالية 2018 بمبلغ 12 مليونا و801 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية أكاديمية الإمارات الدبلوماسية عن السنة المالية 2018 بمبلغ 58 مليون درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مكتب وزير التسامح عن السنة المالية 2018 بمبلغ 15 مليونا و200 ألف درهم.

ووفقا للقانون .. تفوض وزارة المالية باتخاذ جميع الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات اللازمة التالية .. تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم وتغطية

المصروفات الفعلية لشراء وإنشاء مقرات وزارة الخارجية والتعاون الدولي خارج الدولة وتعديل ميزانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بناء على تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم / 3 / لسنة 2017 بتعديل المرسوم

بقانون اتحادي رقم / 2 / لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية ونقل المخصصات المالية لميزانيات معالي وزراء الدولة وفقا للمراسيم الاتحادية الصادرة.

وبموجب القانون لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استنادا

إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018، ويكون تنفيذه طبقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية

العامة والحساب الختامي.