وفاة مواطن إثر حادث انحراف وتدهور مركبته برأس الخيمة

توفى شخص إماراتي الجنسية يبلغ من العمر 25 عاماً متأثراً بجروحه البليغة بعد وقوع حادث انحراف وتدهور مركبته التي كان يستقلها بمفرده بإحدى الطرق في إمارة رأس الخيمة .

وتفصيلاً ، يشير النقيب إبراهيم سيف المزروعي مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الدقداقة الشامل إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات عند تمام الساعة (09:25) مساء يوم الأحد الماضي الموافق 18/3/2018م ، يفيد بتعرض إحدى المركبات إلى حادث انحراف مفاجئ ثم تدهورها عدة مرات ، وعلى الفور تحركت الدوريات وسيارات الإسعاف التابعة للإسعاف الوطني لمكان الحادث ، وتم نقل المصاب فوراً على المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، إلا أنه قد فارق الحياة صباح اليوم الإثنين الموافق 19/3/2018م متأثراً بجروحه البليغة ، وتم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وناشد المزروعي السائقين بتوخي الحيطة والحذر والانتباه جيداً للطريق وعدم الانشغال بغيره ، والالتزام التام بالقواعد والتعليمات المرورية المعمول بها على مستوى الدولة لتجنب وقوع الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناجمة عنها ، ناقلاً تعازيه الحارة لأسرة المتوفي ، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان .