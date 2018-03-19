«مبادرة استقرار» توفر مسكناً دائماً للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض

اتفقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على توسيع العمل بمذكرة التفاهم القائمة بين الطرفين، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين المسجلين في قوائم الهيئة والمؤسسة، عبر توفير السكن الملائم والآمن واللائق لمعيشتهم، بما يضمن استدامة الخدمة وتعزيز استقرار المنتفعين.

وقع الاتفاقية في مقر هيئة تنمية المجتمع في دبي، كل من سعادة أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام الهيئة، وسعادة سامي عبد الله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

تأتي الخطوة، في إطار سعي الطرفين إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين والتوجه نحو الاستدامة في المشاريع التنموية، حيث ستضمن تحويل المساهمات الخيرية من أفراد المجتمع والمساعدات الحكومية إلى الفئة المستحقة من ذوي الدخل المحدود في إمارة دبي.

وستقوم الهيئة بموجب الاتفاقية بتوفير مسكن مناسب ودائم للأسر التي لا تمتلك مسكناً من أصحاب الدخل المنخفض، الأمر الذي سيساهم بتعزيز استقرار هذه الأسر، وستتحمل الهيئة أقساط الوحدات السكنية للمنتفعين المسجلين لديها، على مدار خمس سنوات، فيما ستلتزم المؤسسة باختيار الوحدات السكنية المناسبة لذوي الدخل المحدود وزيادة نسبة هذه الوحدات السكنية لتعزيز استفادة المستحقين لمنفعة الإيجار المؤقت. لتصبح 10% من إجمالي مشاريع المؤسسة.

وأكد سعادة أحمد عبد الكريم جلفار على أهمية التعاون بين الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتحقيق مفهوم السعادة الحقيقة للمتعاملين، وتعزيز العمل الحكومي المشترك، وضرورة مد الجسور وتذليل الصعوبات، للوصول إلى أفضل مستوى من التنسيق والعمل المشترك الذي يعود بمردود إيجابي على أفراد المجتمع ويساهم في ترسيخ تنمية مجتمعية مستدامة.

وقال جلفار: “عكف فريق عمل من الهيئة على دراسة أفضل السبل لتحسين منفعة السكن المؤقت المقدمة للمسجلين في قوائم الهيئة، والأثر الذي يمكن أن يحدثه تحسين هذه الخدمة. ونتوقع أن تساهم مبادرة استقرار بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في تحقيق الاستقرار المنشود للمستحقين بما يحسن من جودة حياتهم ويتيح لهم التعامل مع أمورهم المعيشية بشكل أفضل”.

وأضاف: “سيتم العمل على تسديد أقساط الوحدات السكنية على مدار خمس سنوات بالاستفادة من المخصصات المالية لخدمة السكن المؤقت والمساهمات الخيرية والمساعدات الحكومية المخصصة لفئة ذوي الدخل المحدود الأمر الذي يساعد في تخفيف أعبائهم وحصلوهم على السكن الملائم”.

من جهته قال سعادة سامي عبد الله قرقاش: “وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وهيئة تنمية المجتمع في دبي، مذكرة تفاهم في العام 2014، لتحقيق ربط إلكتروني متكامل بين الطرفين، وتسهيل تبادل المعلومات، وإطلاق خدمات إلكترونية ذكية تساهم في تسهيل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. وستساهم مبادرة استقرار في ترجمة جهود المؤسستين لتحسين حياة المستحقين لمنفعة السكن، وتعزيز استقراراهم”.