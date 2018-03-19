رئيس الدولة يصدر مراسيم بإنشاء قنصلية عامة في ألمانيا وتعيين ونقل عدد من السفراء

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عددا من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وتعيين ونقل عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والتي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 23 لسنة 2018 بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة بون و المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2018 بشأن تكليف معالي علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي بالقيام بمهام سفير الدولة لدى المملكة المغربية ومنحه لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب والمرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة إبراهيم محمد جمعة حسن المنصوري سفيرا للدولة لدى جمهورية بنما سفيرا غير مقيم للدولة لدى جمهورية هندوراس والمرسوم الاتحادي رقم 57 لسنة 2018 بتعيين سعادة خالد خليفة عبدالله راشد المعلا سفيرا للدولة لدى جمهورية كينيا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2018 بشأن ترقية سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي ترقية استثنائية من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير فوق العادة مفوض والمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2018 بتعيين سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان سفيرا للدولة لدى مملكة البحرين بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا.