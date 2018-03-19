2.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 40 مليون في “حدائق محمد بن راشد”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 2.2 مليار درهم وكانت أبرزها رهونات بقيمة 1.8 مليار درهم من خلال 58 إجراء.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 142 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضى بقيمة 200 مليون درهم و 127 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 200 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة الوصل و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها14 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.8 مليار درهم منها 30 رهونات أراضى بقيمة 1.2 مليار درهم و 28 رهونات فلل وشقق بقيمة 600 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 579 مليون درهم وأخرى فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 421 مليون درهم.