الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

شمالية غربية – جنوبية غربية /12 – 24 / 30 كم/ساعة بوجه عام

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.