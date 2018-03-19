بدعم من التحالف العربي .. قوات الحزام الأمني تبدأ عملها بمحافظة الضالع اليمنية

بدعم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية .. بدأت القوة التابعة لـ” قوات الحزام الأمني” اليوم انتشارها بمحافظة الضالع إيذانا ببدء عملها و ذلك استكمالا لتحقيق الأمن والأمان في المحافظات المحررة و المساهمة إلى جانب قوات الشرطة والمساهمة في بسط الاستقرار و ضبط الخارجين على القانون ومجابهة العمليات الإرهابية.

وتباشر قوات الحزام الأمني – التي كان في استقبالها محافظ الضالع و مدير الأمن وجموع من المواطنين – أعمالها في المحافظة بعد تلقيها دورات عسكرية وأمنية وثقافية تحت اشراف قيادة التحالف العربي في عدن .

شمل التدريب أساليب التفتيش والمراقبة والاتصالات والتعامل مع المجتمع لتوفير حماية أمنية مجتمعية تساعد اليمنيين وتسهل تحركاتهم بأمن وآمان.

و استطاعت قوات الحزام الأمني منذ اطلاقها من تحقيق التوازن في المعادلة الأمنية لصالح السلطة الشرعية و تقويض حركة الجماعات المتطرفة و المنفلتة.

وتقدم المواطنون في محافظة الضالع بالشكر والعرفان إلى دول التحالف العربي لتفعيل الحزام الأمني بإعتبارها خطوة مهمة تسهم في استتباب الأمن بالمحافظة ودحر الإرهاب .

و تعتبر الضالع محافظة حدودية وبرزت في الأونة الأخيرة زيادة في عمليات التهريب والعمليات الإرهابية التي من شأنها تقويض الأمن فيها وقامت ألوية الدعم والإسناد بتوزيع الضالع إلى قطاعات أمنية وفتح نقاط في كل قطاع.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحزام الأمني نجحت منذ اطلاقها في ضبط العشرات من عناصر تنظيم القاعدة وعناصر آخرى مسلحة يشتبه بتورطها في تنفيذ عمليات الاغتيالات ومداهمة معامل للتفخيخ وتجهيز العربات الملغمة إلى جانب ضبط عبوات ناسفة ومخازن للأسلحة والمواد المتفجرة في عدد من المحافظات اليمنية لتثبت نجاحها في بسط الأمن والاستقرار.