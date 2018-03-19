بن غليطة: مستمرون بإعداد منتخباتنا بطرق مدروسة وبرامج مسبقة وصولاً لمنصات التتويج

قدَم اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم عصر اليوم، وخلال مؤتمراً صحفياً، المدرب البولندي ماسيج سكورزا مدربا لمنتخبنا الوطني الأولمبي، والفرنسي لودوفيتش باتيلي مدربا لمنتخب الشباب تحت 19 سنة، شهد المؤتمر سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، وسعادة عبدالله ناصر الجنيبي نائب الرئيس رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وسعادة محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إضافة إلى حضور أعضاء لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، والجهازين الفني والإداري للمنتخبين الأولمبي والشباب، وحسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وراشد عامر رئيس مراكز التدريب في اتحاد الكرة.

وفي بداية المؤتمر وجه سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على دعمه وتوجيهاته السديدة والمستمرة لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات، وقال: ” مستمرون في تكملة إعداد منتخباتنا الوطنية بطرق مدروسة وبرامج مسبقة للوصول لمنصات التتويج”، وبالأخص منتخبات المراحل السنية الرافدة لخدمة المنتخب الوطني الأول.

وعن تعدد المدارس الكروية في منتخباتنا الوطنية، أوضح رئيس اتحاد الكرة، أننا لا ننظر لجنسيات المدربين عند التعاقد معهم، بل ننظر للخبرة الفنية والبطولات التي حققوها خلال مسيرتهم التدريبية، وجميع المدربين المتواجدين معنا في الوقت الحالي من المدرسة الأوروبية والتي تمتلك في رصيدها الشيء الكبير من الخبرات والإنجازات والطاقات التدريبية المعروفة، مؤكدا بذات الوقت على أن اتحاد الكرة كان ولايزال يدعم المدرب المواطن، ويشجع على أن يكون المدرب الوطني ضمن الكوادر الفنية لمنتخباتنا الوطنية وهو نهج ثاب وقائم ومعمول به.

وتقدم بن غليطة بالشكر، لسعادة عبد الله ناصر الجنيبي نائب الرئيس، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وجميع أعضاء اللجنة، على إعدادهم برامج جيدة للمنتخبات الوطنية، والجهد الذي بذلوه في إتمام التعاقد مع مدربين من أصحاب الخبرات والبطولات في أوروبا، مضيفاً، الشكر موصول للأندية على تواصلها ومتابعتها للحالة الفنية والبدنية للاعبيها ضمن صفوف منتخباتنا الوطنية.

من جهة أخرى، أعرب البولندي ماسيج سكورزا مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، عن حماسه وتطلعه لقيادة الأبيض الأولمبي وتحقيق حلم الوصول لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وشكر اتحاد الكرة على التعاقد معه، واصفاً اياه بالشرف الكبير.

من جانبه، قال الفرنسي باتيلي لودوفيتش المدرب الجديد لمنتخب الشباب تحت 19 سنة، عندي شغف كبير للتعرف بالجهاز الفني والإداري للمنتخب، وجميع اللاعبين المتواجدين اليوم في أولى حصصهم التدريبية التمهيدية لخوض البطولة الودية الدولية خلال الأيام المقبلة مع منتخبات السعودية وتايلاند وأرمينيا، مشيرا إلى أن تواجده في هذه المهمة يمثل تحديا بالنسبة له وسيعمل مع فريق عمله على كسب هذا التحدي.

برنامج المنتخب الأولمبي

وكانت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية قد اعتمدت خلال اجتماعها السابق برامج المنتخبات الوطنية، المعد من قبلها للتجهيز والتحضير للاستحقاقات المقبلة، وجاء التعاقد مع المدرب البولندي ماسيج سكورزا، لتولي مسؤولية تدريب منتخبنا الوطني الأولمبي، الذي يتحضر لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ببرنامج معد من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، يتضمن مجموعة من التجمعات الداخلية والخارجية وخوض مباريات ودية دولية، يبدأها منتخبنا الوطني بمعسكره الخارجي المقبل من 24 لغاية 27 من الشهر الجاري في دولة البحرين الشقيقة، يتخلله خوض مباراة ودية مع الأحمر البحريني يوم 26 مارس، على أن يكون هناك معسكر خارجي للمنتخب الأولمبي في شهر يوليو، ويستمر لأغسطس استعدادا للبطولة الآسيوية في جاكارتا للفترة من 18 أغسطس ولغاية 2 أغسطس 2018.

بعدها يعود الأولمبي للتجمع الداخلي خلال أيام الفيفا للفترة من 3 إلى 11 سبتمبر القادم، يتخللها لعب مباراتين وديتين، ثم يكون يعقبه تجمع آخر خلال أيام الفيفا كذلك خلال الفترة من 8 إلى 16 أكتوبر القادم 2018، ويلعب الأبيض الأولمبي خلالها مباراتين وديتين، إضافة إلى تجمع آخر في نوفمبر للفترة من 12 لغاية 20 من ذات الشهر، ويلعب خلالهما مباراتين وديتين، حيث سيتم تحديد المباريات الودية بالتشاور مع المدرب وإدارة المنتخبات والشؤون الفنية، ويأتي هذا الإعداد في إطار الاستعداد للتصفيات الآسيوية تحت 23 سنة، والتي ستقام للفترة من 18 ولغاية 26 مارس 2019.

ويستمر بعدها المنتخب الأولمبي تحضيراته في حال تأهله بإذن الله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي ستقام في الفترة من 8 ولغاية 26 يناير 2020، حيث يبدأ الأولمبي إستعداده بمعسكر خارجي في يوليو 2019، يتبعه معسكر داخلي في سبتمبر خلال أيام الفيفا للفترة من 2 إلى 10 يتخللها مباراتين وديتين، من ثم يكون هناك معسكر للفترة من 7 لغاية 15 أكتوبر يلعب خلالها مباراتين وديتين، وتجمع آخر في نوفمبر للفترة من 11 إلى 19 مع مواجهتين وديتين، يختتمها الأبيض الأولمبي بمعسكر تحضيري أخير قبل النهائيات الآسيوية في ديسمبر 2019.

برنامج الأبيض الشاب

في حين تولى المدرب الفرنسي لودوفيتش باتيلي، لمسؤولية ومهمة تدريب منتخبنا الوطني للشباب مواليد 1999، والذي ينتظره استحقاق قاري غاية في الأهمية في أكتوبر القادم لنهائيات آسيا 2018، حيث سيبدأ الأبيض الشاب التحضير ببطولة ودية رباعية ينظمها اتحاد الكرة في دبي بمشاركة منتخبات السعودية، وأرمينيا، وتايلند، للفترة من 19 لغاية 27 مارس الجاري، وكان المنتخب بالأصل قد بدأ التحضير بتجمع داخلي بداية الشهر الجاري ولعب خلاله مباراتين وديتين مع المنتخب المغربي.

ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين مع نظيره الطاجاكستاني خلال تجمعه للفترة من 9 إلى 14 إبريل القادم، على أن تكون هنالك تجمعين قصيرين خلال شهر مايو قبل بداية شهر رمضان الأول للفترة من 3 إلى 5 مايو، والثاني من 10 إلى 12 مايو.

ويعاود الأبيض الشاب تحضيراته بعد عيد الفطر المبارك بتجمع داخلي للفترة من 18 لغاية 21 يونيو القادم، يأخذ اللاعبون استراحة ليومين ليعودوا للتجمع من جديد للفترة من 24 إلى 28 الشهر ذاته، وخلال شهر يوليو يتجمع المنتخب على مدى أربع فترات، قبل أن يبدأ معسكره الخارجي للفترة من 1 إلى 17 أغسطس القادم ويلعب خلاله 4 مباريات ودية، ويعود المنتخب للتجمع الداخلي بعد عيد الأضحى المبارك للفترة من 24 إلى 29 أغسطس، وخلال شهر سبتمبر ينظم اتحاد الكرة بطولتين وديتين يلعب خلالها الأبيض الشاب 6 مباريات ودية، على أن سكون يدخل المنتخب في معسكر خارجي بماليزيا للفترة من 6 إلى 15 أكتوبر يخوض خلاله مباراتين وديتين، قبل بداية النهائيات الآسيوية في إندونيسيا.