رئيس الدولة يصادق على اتفاقيات بين الدولة وعدد من الدول الصديقة والمنظمات الدولية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عددا من المراسيم الاتحادية في شأن التصديق على اتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من حكومات الدول الصديقة والمنظمات الدولية.

حيث أصدر صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية الإكوادور لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وأصدر “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة انتيغوا وباربودا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية طاجيكستان، والمرسوم الاتحادي رقم (34) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولة وجمهورية الهند.

وأصدر رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2018 بالتصديق على برتوكول لإجراء تعديل على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وأصدر”حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم (36) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين الدولة والولايات المتحدة الأمريكية، والمرسوم الاتحادي رقم (37) لسنة 2018 بالتصديق على بروتوكول بشأن إجراء تعديلات وإضافات على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازخستان بشأن رحلات السفر المتبادلة المعفاة من التأشيرة للمواطنين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية في 13 مايو 2010.

وأصدر رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم (38) لسنة 2018 بالتصديق على برتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بيلاروسيا، والمرسوم الاتحادي رقم (39) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمرسوم الاتحادي رقم (40) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

وأصدر رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم (41) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وجمهورية نيجيريا الاتحادية،والمرسوم الاتحادي رقم (42) لسنة 2018 بين الدولة وجمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين.

وأصدر رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 2018 بشأن تعيين رئيس للمراسم الرئاسية، والمرسوم الاتحادي رقم (44) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية طاجيكستان، والمرسوم الاتحادي رقم (45) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومة الدولة وحكومة مملكة تايلند.

وأصدر رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم (46) لسنة 2018 بانضمام الدولة إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والمرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 2018 بانضمام الدولة إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية لعام 1965 الصادر عن المنظمة البحرية الدولية، والمرسوم الاتحادي رقم (48) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي.

وأصدر رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم (49) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الكاميرون لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والمرسوم الاتحادي رقم (50) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جورجيا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والمرسوم الاتحادي رقم (51) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سانت كيتس ونيفيس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب والدخل على رأس المال، والمرسوم الاتحادي رقم (52) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سانت كيتس ونيفيس لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وأصدر رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم (53) لسنة 2018 بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمرسوم الاتحادي رقم (54) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الاطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية.

وأصدر رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم (55) لسنة 2018 بالتصديق على بروتوكول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مونتينيغرو لإجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة/ الخدمة، والمرسوم الاتحادي رقم (56) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية السلفادور بشأن الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية والرسمية/ بمهمة.

ونشرت هذه المراسيم في الجريدة الرسمية.