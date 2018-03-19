علماء من كوريا الجنوبية يطورون تقنية جديدة لعلاج السرطان

طور علماء في كوريا الجنوبية تقنية جديدة لتشخيص السرطان وعلاجه دون إلحاق ضرر بالخلايا السليمة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين في المعهد الكوري لأبحاث التكنولوجيا الإلكترونية، أن التقنية الجديدة تستخدم الباعث الضوئي الثنائي (LED) والمناظير.

وأوضحوا أن التقنية تستخدم الباعث الضوئي الثنائي لتحديد الخلايا السرطانية، والعلاج الضوئي الديناميكي (PDT) للعلاج، مضيفين أنها تقنية فعالة لأنها تستهدف فقط الخلايا السرطانية دون إلحاق ضرر بالخلايا الطبيعية.

ونقلت الوكالة عن الباحث في المعهد باي سو جين “إن العلاج بالنظام الضوئي الديناميكي القائم على المناظير يعتبر طريقة للعلاج من الجيل القادم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصناعة الطبية العامة”.

وقال مسؤولو المعهد للوكالة إن المعهد بصدد نقل المعرفة الخاصة بالتقنية الجديدة إلى شركة محلية.