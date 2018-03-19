هندرسون يكشف وجه الشبه بين صلاح وسواريز !

قال قائد ليفربول الإنجليزي، جوردان هندرسون، إن المميزات التهديفية لمحمد صلاح هذا الموسم لها نفس التأثير الإيجابي على الفريق، مثلما كان الحال مع لويس سواريز، عندما لاعباً في أنفيلد.



وقال المدرب الألماني يورغن كلوب، إن صلاح يقترب من مستوى نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب تسجيل اللاعب المصري 4 أهداف في الانتصار 5-0 على واتفورد، في الدوري السبت الماضي، وهو ما يرفع رصيده إلى 36 هدفاً في 41 مباراة في كافة المسابقات.

وقال هندرسون بدوره: “صلاح وسواريز من اللاعبين الرائعين في مركزهما ولا يمكن المقارنة بينهما”.

وأضاف: “إنهما لاعبان مختلفان. أعرف أن بوسعهما تسجيل الكثير من الأهداف كما أنهما يبذلان مجهوداً كبيراً دون كرة، لكن من الصعب للغاية عقد هذه المقارنة”.

وتابع: “انتقل لويس إلى برشلونة وهو يؤدي بشكل رائع حقاً. إنه لاعب رائع وكانت ميزة بالنسبة لي أن العب إلى جواره”.

وأضاف: “أدى محمد في المقابل بشكل لا يصدق هذا الموسم. مستواه لا يصدق حقاً. يقوم بذلك كل أسبوع دون إخفاق”.

ويعتقد هندرسون أن معدل تسجيل صلاح هذا الموسم منح كافة لاعبي ليفربول تأكيداً واضحاً على وجود حصيلة نهائية لما يقومون به من عمل شاق، مثلما كان الحال عندما كان سواريز يقود خط الهجوم.