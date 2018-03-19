مارينا مول أبوظبي يحتفل بعيد الأم بعروض خاصة وجوائز مبهرة

يحتفل المارينا مول أبوظبي ككل عام بطريقته الخاصة بعيد الأم مع مجموعة واسعة ومميزة من الفعاليات الترفيهية والعروض الخاصة تستمر على مدى خمسة أيام لضيوفه من سكان العاصمة أبوظبي والزوار.

ومن بين العروض التي تحتفي بالأمومة، يوفر المركز التجاري فرصة الفوز بجلستين للرعاية الشخصية (ميك أوفر) للأمهات تصل قيمتها إلى حوالي 3000 درهم، وذلك لمن يشارك إحدى صور والدته التذكارية على صفحات التواصل الاجتماعي مستخدمين الوسم #MOMentous.

وستحصل أمهات إثنين من سعداء الحظ على دعوة خاصة لزيارة مارينا مول والاستمتاع برعاية شخصية متكاملة تشمل تصفيف الشعر والماكياج، وانتقاء بعض الملابس مجاناً من متجر “ماركس أند سبينسر” بمساعدة إحدى خبيرات الأزياء.

ومن الجوائز الأخرى التي يقدمها مارينا مول بمناسبة عيد الأم، استشارة مجانية لفنون الماكياج وعلاج نضارة البشرة يقدمها المختصون في باريس غاليري، ووجبة غداء صحية في مطعم “فيلا بيروت”، وإحدى جلسات التجميل لتبيض الأسنان وطلاء الأظافر، وحقيبة مليئة بالهدايا من “لاش”، بالإضافة إلى جلسة تدريب شخصي وعضوية لمدة شهر في مركز “فيتنيس فيرست” الرياضي.

كما تقام مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والمسلية للأطفال في مارينا مول مع فرص حصولهم على مجموعة من الجوائز لهم ولأمهاتهم. ويستضيف المارينا مول كذلك ورش عمل لفن تزيين كعك “كوب كيك” يتشارك بتزينها الأطفال مع أمهاتهم، ويستمتعوا بتناولها لاحقاً. تنطلق ورش العمل ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 21 مارس الساعة 2 وحتى 8 مساءً، وتبدأ الساعة 4 بعد الظهر وحتى 10 ليلاً يومي الخميس والجمعة.

وتتضمن العروض الخاصة بعيد الأم مجموعة من الألعاب التفاعلية للجميع مع فرص رائعة للفوز بعدد من الجوائز الثمينة من بينها باقة من المجوهرات تتجاوز قيمتها 4000 درهم.