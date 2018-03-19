البشير من القاهرة : إرادة سياسية قوية للتعاون مع مصر لحل أية إشكالية

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين، إن بلاده لديها إرادة سياسية قوية لحل أية إشكالية مع مصر من أجل تحقيق مصلحة الشعبين والبلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين البشير والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة.

وأضاف البشير أن “العلاقات السودانية المصرية هي أمانة في يد قيادة البلدين (…) علاقة تاريخية يربطها التاريخ والجغرافيا ونهر النيل والثقافة والدين والمصير والمستقبل المشترك”.

وتابع: “هناك إرادة سياسية قوية للتعاون مع مصر لحل أية إشكالية تظهر مستقبلًا لمصلحة الشعبين والبلدين”.

وتمر العلاقات بين الجارتين حاليا بحالة من الهدوء، لكنها تشهد من آن إلى آخر توترات بسبب ملفات خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، وسد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين سودانيين، وهو ما نفته مصر مرارا.

وعن مباحثاته مع نظيره المصري، قال الرئيس السوداني: “تحدثنا عن مشروعات الربط البري والنهري والكهربائي والسكك الحديدية، لتيسير حركة انتقال الأفراد والتبادل التجاري بين الخرطوم والقاهرة”.

ومضى قائلا: “ليس لدينا أي خيار سوى التعاون لتحقيق المصلحة لشعوبنا (…) اللقاءات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة إيجابية وساهمت في زيادة التفاهم والتعاون”.

وشدد البشير على أن “التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة تحتم على البلدين مواصلة التنسيق المكثف بينهما لتحقيق مصالحهما المشتركة، فضلا عن تعزيز التعاون على مختلف المستويات، بما في ذلك على الصعيد الأمني”.

ووصل البشير القاهرة، في وقت سابق اليوم، على رأس وفد سوداني رفيع المستوى، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، خلال زيارة تستغرق يومًا واحدًا.