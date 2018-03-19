شاهد بالفيديو | روسي يسحب سفينة تزن 10 آلاف طن

نجح الروسي إيفان سافكين في سحب سفينة تزن أكثر من 10 آلاف طن. وجر بطل رفع الأثقال السفينة نحو مترين مستخدما قوته فقط ومتفوقا على الرياح القوية التي صعّبت مهمته ليحطم الرقم القياسي العالمي.

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