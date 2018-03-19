ويندوز تتبنى صيغة جديدة لضغط مساحة الصور

برمجيات ويندوز من مايكروسوفت ستدعم تكنولوجيا تُدعى HEIF لتصغير حجم الصور، ما يجعله ثالث نظام تشغيل يتبنى صيغة بديلة لـ JPEG، حيث قامت شركة آبل بتبني الصيغة في نظام iOS وشركة جوجل في نظام أندرويد P.

فنسخة تجريبية من نظام ويندوز 10 المفترض إصدارها هذا الخريف، لديها القدرة على عرض صور بصيغة HEIF في تطبيق الصور وأي برمجيات رسم على أسس التصوير المبنية بنظام ويندوز.

كلمة HEIF هي اختصار لجملة High Efficiency Image Format أي صيغة صورة عالية الكفاءة، وتستخدم تكنولوجيا المستمدة من صيغة HEVC لضغط الصور حتى تشغل الصور فقط حوالي نصف مساحة مثل صيغة JPEG المدعوم عالميًا.

صيغة HEIF يمكنها تفريغ مساحة لمساعدتك في تخفيض استهلاك باقة الأنترنت، بالإضافة لذلك فهي حاوية بيانات مرنة يمكنها استيعاب الصور الحية، الصور المتعددة، بيانات المشاهد ثلاثية الأبعاد المفيدة للمؤثرات الخاصة، الصوت والعديد من الأشياء الأخرى. حيث تساعد صيغة الصور في مواكبة تعريف اليوم المتغير للتصوير الفوتوغرافي الرقمي.

وقد أعلن “دونا ساركار” و”براندون ليبلانك” -أعضاء فريق ويندوز بشركة مايكروسوفت- عن تبني نظام ويندوز لصيغة HEIF يوم الجمعة في مدونة حول الإصدار الجديد الذي يُطلق عليه build 17623. لكنهم حذروا من أنهم يقدمون دعم المشاهدة الأساسية في هذا الإصدار؛ لكن لا يمكن تحرير صور HEIF في هذا الإصدار.

وكون HEIF حاوية للبيانات فأنها يمكنها استيعاب تقنيات ضغط متعددة، وعند استخدامها مع ضغط الفيديو HEVC فأن الملفات الناتجة تُدعى صور HEIC.

وبسبب كون دعم HEIF وHEIC نادر اليوم فأن آبل كانت حريصة على عدم تشجيع المطورين على كتابة البرامج التي تدعم هذه الصور، على سبيل المثال عدم تطوير برمجيات تقوم بنشر صور HEIC على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.

دعم هذه الصيغ في نظام ويندوز وأندرويد يقلل بشكل ملحوظ من مخاطر مشاركة صور HEIC، ما يعني أننا سيمكننا الاستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة.