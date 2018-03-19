محمد بن زايد يوجه بتخصيص منحة للطلبة الإماراتيين للدراسة في جامعة السوربون- أبوظبي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص منحة للطلبة الإماراتيين الدارسين حاليا في جامعة السوربون أبوظبي لتغطية الرسوم الدراسية في برنامج البكالوريوس.. وتشمل المنحة أيضا الطلبة المواطنين الذين سيلتحقون بالجامعة مستقبلا .. وذلك في إطار حرص سموه على تأهيل أبناء الوطن علميا ومعرفيا وفكريا بأفضل المهارات والخبرات في الجامعات المرموقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر اليوم .. معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة وسعادة البروفيسور جان شامباز رئيس جامعة السوربون – باريس ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع نائب رئيس مجلس إدارة جامعة باريس السوربون أبوظبي وسعادة لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية وسعادة الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفه بالإنابة والبروفيسور إريك فواش مدير جامعة باريس السوربون- أبوظبي وسعادة الدكتورة فاطمة الشامسي نائب مدير جامعة باريس السوربون- أبوظبي للشؤون الإدارية .. وذلك ضمن دعم سموه الدائم لمسيرة التعليم.

وقدم معالي الدكتور علي النعيمي وافر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه الدائم واللامحدود للمنظومة التعليمية ورفدها بالمزيد من الأفكار والمبادرات الخلاقة التي تستشرف المستقبل .. مشيرا إلى أن دعم سموه يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على بناء كوادر إماراتية تملك مهارات خاصة ومتسلحة بالعلم والمعرفة.

وأعرب البروفيسور جان شامباز عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا الدعم الكبير.. منوها إلى أن هذا الدعم يشكل تقديرا للإنجازات التي حققتها الجامعة.. إضافة إلى أنه يفتح المجال نحو نقلة نوعية لآفاق جديدة من البرامج الأكاديمية التي تتفق مع توقعات طلبة الإمارات وتلبي أولويات السياسات التعليمية للدولة.

وأشار إلى أن هذه المنحة توكد أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في جهود التنمية ومسيرة تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد المعرفة وأن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تطوير المسيرة التعليمية تضع الأسس لتعليم عصري عالمي يواكب طموح الإمارات نحو المستقبل.