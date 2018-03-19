شاهد بالصور | ألبرتا .. موطن الخيول البرية في شمال أمريكا

يتميز إقليم ألبرتا في غرب كندا بأنه موطن الخيول البرية الأمريكية، فالكثير من قطعان الخيول البرية تعيش في البراري في هذا الإقليم.

غير أن هذه القطعان من الخيول لا تسير وحيدة، إذ أنه يرافقها دائما في رحلاتها طائر ذات الرأس البنية المعروف باسم “شحرور البقر”، الذي يعتبر أهم الحلفاء لهذه الخيول في المنطقة.

يوضح موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير أن طائر شحرور البقر يتغذى على الطفيليات التي تنتشر على هذه الخيول ويرافق هذه الخيول في تنقلاتها في البراري.

يتابع الموقع بالقول أن هذه الطيور بمثابة درع الحماية لهذه الخيول، ليس فقط ضد الطفيليلات ولكن للتنبيه باقتراب الحيوانات المفترسة.

ويبدو أن الخيول تحب رفقة هذا الطائر وتدرك مدى أهمية وجوده، مما تسمح له بالاستراحة فوق ظهرها، مما يعكس مدى الانسجام والتكافل بين الأنواع المختلفة من الحيوانات.

ورصد الموقع في مجموعة من الصور هذه الخيول البرية في إقليم ألبرتا وكذلك طائر شحرور البقر المرافق له.