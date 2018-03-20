يوتيوب تختبر ميزة صورة داخل صورة على الويب

تطبيق يوتيوب على الهواتف المحمولة يقدم منذ زمن ميزة picture-in-picture صورة داخل صورة والتي تمكن المستخدمين من مواصلة مشاهد الفيديو في نافذة صغيرة والاستمرار في التصفح .

الان يوتيوب بدأت في إختبار نفس هذه الميزة ولكن في موقعها على الانترنت حيث سيتمكن المستخدمين مستقبلاً من تشغيل يوتيوب في نافذه صغيرة داخل المتصفح والذهاب إلى لتصفح خيارات أخرى في الموقع حيث ستحوي النافذة ايقونات للايقاف او الذهاب للفيديو السابق او الفيديو الذي يليه وهكذا .

بحسب المصدر ستتوفر هذه الميزة لمتصفح كروم المملوك لقوقل طبعاً بالاضافة إلى متصفح سفاري وايضاً لمتصفح كروم الخاص بنظام Chrome OS .

حتى الان لايوجد إطار زمني لإطلاق هذه الميزة التي ستكون أحد اهم الاضافات لموقع يوتيوب.