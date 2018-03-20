«الأبيض» يتدرب في بانكوك استعداداً لسلوفاكيا في كأس ملك تايلاند

أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مساء أمس، أولى حصصه التدريبية في العاصمة التايلاندية بانكوك استعداداً لمواجهة نظيره السلوفاكي، الخميس المقبل في افتتاح بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية التي تقام من 22 إلى 25 الجاري ضمن البرنامج التحضيري للأبيض لنهائيات كأس آسيا 2019.

ووصلت البعثة إلى بانكوك صباح أمس، وأجرى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة زاكيروني تعديلات على قائمة المنتخب لظروف الإصابات، حيث يغيب عن صفوف «الأبيض» كل من محمد العطاس ومسلم فايز «الجزيرة»، سالم العزيزي «الوصل»، سالم سلطان «الوحدة»، فيما تم استدعاء لاعبي النصر محمود خميس وأحمد الياسي، و لاعب بني ياس أحمد ربيع .

وحرص المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على الالتقاء مع أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين في مطار دبي الدولي قبل سفر البعثة، بحضور عبدالله الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وتمنى الجميع التوفيق لـ«الأبيض» في البطولة.

وأكد عبدالله صالح، مشرف منتخبنا أهمية المشاركة في كأس ملك تايلاند الدولية باعتبارها إحدى المحطات الأساسية في برنامج المنتخب استعداداً لكأس آسيا 2019،وأشاد بتعاون الأندية مع المنتخب فيما يخص متابعة الحالة الصحية للمصابين.