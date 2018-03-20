«المركزي» يتجه لتحميل عملاء البنوك «المضافة» مطلع مايو

علمت «الخليج» من مصادر مطلعة أن المصرف المركزي يتجه لاتخاذ قرار بتحميل عملاء البنوك قيمة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية المحددة بنسبة 5%، وفق قانون الضريبة. وقالت المصادر أن المصرف بصدد إبلاغ البنوك بقراره النهائي في هذا الخصوص ليتحمل العملاء أفراداً وشركات الضريبة اعتباراً من الأول من مايو/ أيار المقبل.

وكان المركزي أصدر تعميماً أواخر ديسمبر/ كانون الاول طالب فيه المصارف بتحمل ضريبة القيمة المضافة عوضاً عن العملاء إلى حين مراجعة الموضوع. وعلى مدى الشهرين الماضيين تضاربت مواقف البنوك والمستهلكين بين تحميل الضريبة لدى عدد من البنوك للعملاء من الشركات وإعفاء الافراد، فيما اعتبرت مصادر مصرفية أن الضريبة على المستهلك النهائي وليس على البنوك.

ويأتي توجه المركزي لإعفاء البنوك من تحمّل الضريبة نيابة عن العملاء بعد دراسة تجارب الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة على القطاع المصرفي، وهو ماحمله إلى التوجة نحو تحويل الضريبة على علماء البنوك.