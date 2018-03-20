%12 ارتفاع حالات انفصال الأزواج في محاكم عجمان

شهدت معدلات الطلاق المسجلة في محاكم عجمان ارتفاعاً بنسبة 12 في المئة عام 2017 مقارنة بالعام السابق، مسجلة 72 حالة العام الماضي.

وعددت لـ «الرؤية» رئيسة اللجنة الاجتماعية الدائمة في عجمان الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، عشرة أسباب رئيسة أسهمت في زيادة معدلات الطلاق، أبرزها تدخّل الأسر في الحياة الزوجية للأبناء، وإهمال الواجبات والحقوق الزوجية من أحد الطرفين.

كما تتضمن الأسباب عدم الاحترام وسوء المعاملة بين الزوجين، وانشغال أحدهما بوسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وغيرها.

وأوضحت أن عدم تأهيل الطرفين للحياة الزوجية، والضرب والعنف اللفظي والجسدي، والارتباط الزائد بالأصدقاء لما بعد الزواج، والغيرة الزائدة بين الزوجين، واختلاف الطباع، فضلاً عن عدم الرغبة باستمرار العشرة من أكثر الحالات تسجيلاً.

وخلصت اللجنة الاجتماعية الدائمة إلى تلك الأسباب إثر تحليل استبيان شمل عينة كبيرة من المطلقين والمطلقات بالتعاون مع قسم الإحصاء، أبان أن فترة الحياة الزوجية لدى معظم حالات الطلاق راوحت بين عام واحد وخمسة فقط.

في السياق ذاته، أشارت النعيمي إلى العمل حالياً على اعتماد تشكيل فريق من الخبراء في مجال الاختصاص الاجتماعي على مستوى عجمان يضم أعضاءً من المحكمة، وإدارة الإحصاء، ومركز تنمية المجتمع لتحديد وفرز حالات الطلاق المسجلة على مستوى الأسر المواطنة.

وشددت على الدور المنتظر من الفريق في تشخيص الحالة الاجتماعية للأسر المواطنة بما يعزز استقرارها ويجعل منها بنّاءة وفعّالة في مجتمعها.