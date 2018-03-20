«التربية» تعلن تعديل موعد امتحانات الفصل الأخير

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعديل مواعيد تطبيق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمنهاج الوزارة، حيث تبدأ الامتحانات في 20 يونيو/ حزيران وتختتم في 27 من الشهر ذاته بالنسبة لطلبة الصفوف (1-8)، فيما يختتمها طلبة الصف التاسع «نخبة» وطلبة الحلقة الثالثة (10-12) في 28 يونيو المقبل، على أن يتم إعلان نتيجة الامتحانات في 30 يونيو 2018.

تبدأ امتحانات الصفوف (1-8) المسار العام والنخبة للصفوف (6-8) في 20 يونيو/ حزيران المقبل في 6 مواد باستثناء الصف التاسع «نخبة» الذي تبدأ امتحاناته في 28 من الشهر ذاته في 7 مواد، فيما يؤدي طلبة الصف التاسع «نخبة» والصفين العاشر(عام ومتقدم) والحادي عشر «عام» 8 امتحانات، أما الصفان الحادي عشر (متقدم) والثاني عشر (عام ومتقدم) فيؤدون 9 امتحانات للفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.

كما تبدأ امتحانات الفصل الثالث لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر (عام ومتقدم) في 28 يونيو المقبل، بدلاً عن موعدها السابق 20 يونيو 2018.

من جانب آخر تطبق امتحانات الإعادة لطلبة الصفوف (4-12) خلال الفترة من 8 يوليو/ تموز وحتى الثاني عشر من الشهر ذاته.

وتَعّد وزارة التربية والتعليم ورقة امتحانية واحدة شاملة مهارات (التربية الإسلامية، اللغة العربية والدراسات الاجتماعية)، والتوسع في تطبيق الاختبارات الإلكترونية بنسبة 100% في جميع المواد الدراسية للمجموعة (أ) في الصفوف (4-12)، ما عدا مادتي اللغتين العربية والانجليزية اللتين يتم تطبيق الاختبار الإلكتروني لهما بنسبة 80% و20 % لمهارة الكتابة ورقياً.

ويتم إجراء امتحان الإعادة لجميع المواد الدراسية في المجموعة ( أ) في الصفوف (4-12) ولكافة أنواع التعليم وتطبق إلكترونياً بنسبة 100%، كما يتم تطبيق امتحانات طلبة الدراسة المنزلية للصفوف (7-12) إلكترونياً بنسبة 100%.