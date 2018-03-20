الشيخة فاطمة : الأم الإماراتية أثبتت أنها أهل لتطلعات القيادة وعلى قدر ثقتها

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن الأم الإماراتية أثبتت أنها أهل لتطلعات القيادة الرشيدة وعلى قدر ثقتها بها وامتداد للأم التي ضرب بها المثل في ديننا الحنيف وتراثنا العريق والتي رعت أبناءها وبثت في نفوسهم وقلوبهم حب الوطن والدفاع عن حياضه والوفاء لقيادته وباتوا اليوم عماد مسيرة العطاء والخبر بدولتنا.

وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة ” عيد الأم ” الذي يصادف الواحد والعشرين من مارس من كل عام إن الأم الاماراتية قدمت أروع وأجل الأمثلة بعدما أضحت أما وأختا وزوجة للشهيد والتي ضحت بأعز ما تملك الأمهات في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته لتنعم بها أجيالنا جيلا بعد جيلا في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي لم تأل جهدا في سبيل أن تأخذ المرأة مكانها جنبا إلى جانب بجوار أخيها الرجل لتتواصل نهضة الوطن وازدهاره.

وأضافت سموها أن دولة الامارات صانت للأم حقوقها ورعتها وقدمت لها كل مساعدة ممكنة لتنهض بدورها في تربية أبنائها واعدادهم لمستقبلهم ومستقبل وطنهم منوهة في هذا الصدد بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي كان أول من وقف إلى جانب الأم الاماراتية مساندا وداعما لها داعيا إياها إلى تربية أبنائها على الأخلاق الحميدة والحفاظ على إرث الآباء والأجداد.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات لم يألوا جهدا في سبيل دعم الأم الاماراتية لتصل إلى جميع مواقع العمل وتأهيلها.

وحيت سموها حرص الأم الاماراتية على تنشئة أبنائها على القيم النبيلة والمبادئ الفاضلة ما أثمر جيلا متعلما قادرا على المساهمة بفعالية في مسيرة الإمارات المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الذي أولى المرأة كل عناية سيرا على نهج القائد المؤسس باني صرح الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” رحمه الله “.

وأشارت سموها إلى أنه من واقع اهتمامها بالمرأة فقد وجهت بوضع استراتيجية وطنية تجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة صديقة للأم استكمالا لجهود القيادة الرشيدة المتواصلة لتشجيع مساهمة الأمهات والأطفال واليافعين في بناء المجتمع وتمكينهم في جميع القطاعات الثقافية والمعرفية و الصحية وتوفير أوجه الرعاية والحماية المختلفة لهم.

وأكدت أن الاستراتيجية ستعمل على تضمين حقوق الأم والطفل واليافع كمكون أساسي في توجهات واستراتيجيات التنمية وأهدافها وسياساتها ومبادراتها ومشاريعها مع تقديم الدعم و توفير فرص الرعاية الصحية للأمهات والبيئة المناسبة لهن في الأماكن العامة واتاحة مواقع عمل صديقة للأم والطفل و تحسين مستويات الرعاية الصحية والأمان للأطفال وتوفير فرص النمو لهم .

وقالت سموها ” حريصون في دولة الإمارات على تعزيز ثقافة الأم وتعليمها وتزويدها بالبرامج المختلفة وأن تكون العلاقة بين الأم والأب متوازنة قائمة على الحوار والفهم المتبادل واستيعاب كل طرف لأفكار الطرف الآخر”.

وأضافت سموها “إن الحفاظ على صحة الأم كان ولايزال أحد القضايا الرئيسية التى تثير اهتمامى ولا أخفي سعادتي بمشاهدة التطور الهائل الذي شهده قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد منذ قيام دولة الامارات فى العام 1971 وهي الفترة التي شهدت القضاء على جميع الأمراض الوبائية.. ونحن ملتزمون في دولة الامارات بدعم الأمهات وحصولهن على رعاية صحية جيدة حفاظا على حياتهن وحياة أطفالهن “.

وأشارت سموها إلى أن الرعاية الطبية لحالات ما قبل الولادة وما بعدها ارتفعت إلى مستويات تضاهي تلك المتوفرة في أكثر الدول المتقدمة في العالم والأرقام هنا تتحدث عن نفسها فقد أصبح متوسط عمر النساء في الدولة يضاهي نظيره في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية في ظل تدني معدلات وفيات الأطفال والأمومة بشكل ملحوظ.

وأرجعت سموها ذلك إلى المستويات المتطورة لخدمات الرعاية الصحية الحديثة التى تحظى بها النساء في دولة الامارات في جميع المراحل والنجاحات الهائلة التي حققتها برامج التوعية والتثقيف الصحي التي وضعها الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع للقضاء على الأمراض واستخدام الوسائل المهمة لتجنبها وكيفية المحافظة على أطفالنا وحمايتهم خاصة من الأمراض المعدية.

ووجهت سمو الشيخة فاطمة التهنئة إلى الأم الاماراتية وكل أم في العالم العربي ةالاسلامي في يومها الذي يتم فيه تسليط الضوء على دور الأمهات في تنشئة الأجيال ومساعدتهن على النجاح في ذلك.

وخاطبت سمو أم الامارات الأم قائلة ” أيتها الأم لا يمكن أن ننسى فضلك وعطاءك المتواصل فأنت من كرمها الله وجعل الجنة تحت أقدامك لأنك العين الساهرة والمربية الصانعة للتاريخ والرجال .. وإنني على ثقة بأنك حريصة على أداء رسالتك السامية في رعاية أبنائك ويقظتك ومتابعتك لهم في مدارسهم وداخل حركة مجتمعهم مع اهتمامك بحسن الاستماع لهم بكل صبر وحنان ومودة”.