«الاقتصاد»: حملة استدعاء لمركبات «مرسيدس بنز»

أعلنت‎ ‬وزارة ‬الاقتصاد ‬أنها ‬أطلقت ‬حملة ‬استدعاء ‬لسيارات ‬من ‬العلامة ‬التجارية ‬مرسيدس ‬بنز ‬من ‬موديلات «‬جي ‬كلاس» ‬النموذج (‬463) ‬من ‬طراز ‬عام ‬2017، ‬لفحص ‬خرطوم ‬الفراغ ‬المعزز ‬للفرامل.

وأكدت‎ «‬الاقتصاد»‬ أن ‬الحملة ‬بدأت ‬بعد ‬ورود ‬بيانات ‬من ‬شركة «‬دايملر ‬أيه ‬جي» ‬العالمية ‬المصنعة، ‬أوضحت ‬فيها ‬أنه ‬ربما ‬قد ‬تم ‬تصنيع ‬خرطوم ‬فراغ ‬معزز ‬الفرامل ‬في ‬بعض ‬مركبات «‬جي ‬كلاس» ‬النموذج (‬463) ‬مع ‬محرك «‬في ‬8» ‬بيتوربو، ‬خارج ‬المواصفات، ‬وبالتالي ‬فإن ‬الجدار ‬الداخلي ‬للخرطوم ‬المؤلف ‬من ‬أربع ‬طبقات ‬قد ‬يتلف، ‬وهذا ‬قد ‬يؤدي ‬إلى ‬إمدادات ‬فراغ ‬مقيدة ‬من ‬داعم ‬الفرامل. وأوضحت‎ ‬الوزارة ‬أنه ‬تم ‬إبلاغ ‬المتعاملين ‬ببدء ‬حملة ‬الفحص ‬لجميع ‬السيارات ‬المعيبة ‬التي ‬جرى ‬استيرادها ‬للأسواق ‬المحلية، ‬وأنه ‬سيتم ‬إعفاء ‬المتعاملين ‬من ‬رسوم ‬جميع ‬عمليات ‬الإصلاح ‬اللازمة ‬التي ‬سيتم ‬تنفيذها، ‬لافتة ‬إلى ‬أن ‬حملة ‬الاستدعاء ‬تشمل ‬السيارات ‬التي ‬تتضمن ‬أرقام ‬تعريف ‬باللوحة ‬المثبتة ‬على ‬باب ‬السائق ‬وعلى ‬اللوحة ‬المثبتة ‬أعلى ‬لوحة ‬القيادة ‬ناحية ‬السائق، ‬وتبدأ ‬من ‬أرقام ‬تعريف ‬463 ‬اكس275649 ‬وحتى ‬اكس ‬278505.