مانشستر يونايتد ينتظر هدية ثمينة من ريال مدريد

قالت وسائل الإعلام الإنجليزية اليوم الاثنين أن ريال مدريد الإسباني أبتعد نسبياً عن التعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

وأفادت هذه المعلومات أن مانشستر يونايتد يريد استغلال فشل المفاوضات من أجل تجديد عقد حارسه العملاق ديفيد دي خيا خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة ميرور أن ريال مدريد رفض المفاوضات على طلبات نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي المادية، العلامق الأحمر الذي طلب مبلغاً ضخماً من أجل التخلي عن حارسه الإسباني ديفيد دي خيا.

وكانت تقارير قد خرجت، أشارت أن مانشستر يونايتد طلب من ريال مدريد مبلغ 100 مليون جنية استرليني من أجل التخلي عن خدمات حارسه ديفيد دي خيا.

وكان ريال مدريد قد اقترب من التعاقد مع الحارس ديفيد دي خيا في صيف عام 2015، قبل أن تحدث مشاكل في الساعات الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات.

ويبحث ريال مدريد عن تدعيم حراسة المرمى الفترة القادم، خصوصاً بعد أداء حارسه كيلور نافاس المهتز هذا الموسم.

واربتط ريال مدريد بالتعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، ولكن يبقى ديفيد دي خيا الهدف الأول للنادي الملكي.