بالصور: جزيرة كريت الساحرة

تتميز جزيرة كريت، أكبر الجزر اليوناينة، بأنها ثرية بالتاريخ وبالثقافة المميزة إضافة إلى جمال الطبيعة.

يوضح موقع “MSN” المهتم بالترفيه الأمريكي أن للسفر العديد من المميزات، تجمعت كلها في جزيرة كريت، فهناك الشواطئ الخلابة والمناظر الطبيعية المذهلة، والتراث التاريخي والأثري للحضارة اليونانية العظيمة.

وتضم كريت العديد من مناطق الجذب السياحي مثل قلعة هيراكيليون الخاطفة للأنفاس، وكذلك قصر فيستوس الأثري.

كما تضم الجزيرة مدينة تشانيا القديمة، وهي ثاني أكبر مدينة في الجزيرة، والمليئة بالمساجد والمعابد اليهودية وكذلك كنائس الارثوذوكس.

كما تضم المدينة طراز معماري متعدد الثقافات من بينها الحضارة الإسلامية التي مرت عليها، وكذلك حضارة البندقية.

من بين المعالم، يبرز أيضا طريق سماريا الجبلي والذي يسمح للزوار بإجراء جولة حول الجبال الضبابية الخضراء في الجزيرة.

الشاطئ الذهبي لماتالا، أحد العلامات المميزة لكريت أيضا، ويقع على بعد 65 كلم من جنوب غرب العاصمة، هيركليون، ومعروف بشاطئه الرملي وميائه الكريستالية.