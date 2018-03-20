توقيف نيكولا ساركوزي احترازيا على خلفية التحقيق في تمويل حملته الانتخابية

أوقفت الشرطة الفرنسية احترازيا صباح الثلاثاء الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007.

أفاد مصدر مقرب من التحقيق بأن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قد أوقف احترازيا صباح الثلاثاء في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007.

وتابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكدا معلومات أوردها موقع “ميديابارت” وصحيفة “لوموند”.