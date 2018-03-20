الرئيس الصيني: نهضة بلادنا لا تهدد أحدا

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن نهضة بلاده لا تشكل تهديدا لأحد، وإن الذين اعتادوا تهديد الآخرين، يعتبرون الآخرين تهديدا لهم.

جاء ذلك في كلمة اليوم الثلاثاء، في ختام اجتماعات الجلسة العمومية الأولى للدورة التشريعية الثالثة عشرة للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان).

ولفت جين بينغ إلى أنه سيبذل ما بوسعه للإيفاء بمسؤولياته على أكمل وجه، بعد انتخابه رئيسا للبلاد، لولاية ثانية.

وأشار إلى أن نهضة الصين لا تجري بشكل يضر بمصالح الآخرين، وأكد أن بلاده ليست لديها أطماع توسعية.

وحذر الرئيس الانفصاليين في البلاد دون أن يسميهم، قائلا:” هناك عقيدة مشتركة للأمة الصينية، وهي أنه لا يمكن اقتطاع أي قطعة من وطننا الكبير، من الصين، على الاطلاق”.

والسبت الماضي انتخب البرلمان الصيني جين بينغ، لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

وبموجب تعديل دستوري أقره البرلمان في 11 مارس/ آذار الجاري بات ممكنا أن يترشح “شي جين بينع” للرئاسة لمرات لاحصر لها، بعد إنتهاء فترة ولايته الثانية في 2023.