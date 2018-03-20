رسالة بالخطأ على «واتساب» تتسبب في زواجهما

لم تكن تتوقع لينا دالبيك ومايكل إيفانغلو أن يتعارفا وتنتهي علاقتهما بالزواج، عن طريق إرسال رسائل على تطبيق “واتساب” عن طريق الخطأ.

نشأت علاقة لينا (37 عاما) بمايكل، عندما أرسل لها عن طريق الخطأ رسالة، ليذكر نفسه بأن يشاهد فيلم “غيرلز تريب” في صالة السينما، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ولكن فوجئ مايكل، عندما ردت لينا عليه برسالة على “واتساب”، تسأل فيها عن هوية المرسل، ليكتشف أنه أرسل الرسالة لشخص غريب، وبعد مرور 4 ساعات فقط من مراسلة بعضهما البعض، حددا موعدا لمقابلة.

وبالفعل، تقابل مايكل مع لينا في أحد المطاعم في واترلو لتناول طعام العشاء، ثم تقابلا في اليوم التالي لتناول وجبة خفيفة في منتصف اليوم.

وعن انطباعاتها الأولى عن مايكل إيفانغلو، تقول لينا دالبيك: كان جذابا للغاية، ولكن كان يتحدث كثيرا بسبب توتره، وكم كان ذلك رائعا.

وأشارت لينا إلى أنها تقابلت مع مايكل، بعدما كانت غير مؤمنة بالحب، ولكنها أصبحت متأكدة بعد لقائها به بوجوده.

واقتنع كلا من مايكل ولينا أن القدر هو ما جمع بينهما، ليقوم مايكل بعد مرور أسبوعين فقط، بالتقدم بطلب يدها.

وتزوج مايكل ولينا في 7 ديسمبر/ كانون الأول، أمام 30 مدعو في حديقة موردن هاوس، جنوب غربي العاصمة البريطانية لندن.

ويستعد العروسان للسفر إلى إمارة دبي الخليجية، خلال شهر مارس/ آذار الجاري، لكي يفتتح مايكل هناك مدرسة للتجميل.

وتؤكد لينا دالبيك، أن قصة حبها لزوجها تعطي درسا للجميع، وهي ألا يتوقفوا عن الإيمان بوجود الحب.