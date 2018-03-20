تقنيات متطورة بمستشفى دبي لاستئصال الغدة الدرقية

بدأ قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي باستخدام تقنية المنظار لاستئصال الغدة الدرقية وجارة الدرقية منذ عام 2016م، كأول مستشفى على مستوى الدولة وذلك ضمن جهوده الحثيثة التي يقوم بها لمواكبة التطورات العالمية وتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متميزة تعزز القدرات التنافسية للمستشفى كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.

وأكدت الدكتورة اسعاف غازي رئيسة أقسام الجراحة بمستشفى دبي على أهمية استخدام هذا النوع من التقنيات في استئصال الغدة الدرقية بدلا من العمليات الجراحية التقليدية، حيث تتميز عمليات المنظار بتمكين المريض من العودة الى العمل وحياته الطبيعية في اليوم الثاني لإجراء العملية، وتقليل فترة مكوث المريض في المستشفى وما يرافق ذلك من خفض الكلفة العلاجية، وتوفير وقت وجهد الكوادر الطبية والتمريضية واتاحة الفرصة لها للتعامل مع المزيد من الحالات المرضية أخرى.

وأشار الدكتور ياسر أمين عبد اللطيف استشاري الجراحة بمستشفى دبي – الذي يقوم بإجراء هذا النوع من العمليات – الى الحالات التي يتم فيها اتخاذ القرار الطبي باستئصال الغدة الدرقية وجارة الغدة الدرقية مثل سرطان الغدة الدرقية الذي يعد أكثر الأسباب شيوعاً للاستئصال الكامل للغدة الدرقية، وتضخم الغدة الدرقية غير السرطاني الذي يسبب للمريض إزعاجاً أو صعوبة في التنفس أو البلع، وفرط نشاط الغدة الدرقية وجارة الدرقية.

كما يتم استئصال الغدة الدرقية في حال وجود مشاكل صحية بسبب الأدوية المنظمة للغدة الدرقية ولا يرغب المريض في العلاج باليود المشع، أو لا يوجد استجابة للعلاج بسبب تعدد العقد حيث يكون استئصال الغدة الدرقية أحد الخيارات.

واوضح الدكتور لطيف الاجراءات الطبية لاستئصال الغدة الدرقية ومنها اعطاء المريض بعض الأدوية لتنظيم عمل الغدة الدرقية قبل اجراء العملية تفاديا المضاعفات اثناء وبعد اجراء العملية، وخاصة اولئك الذين يعانون من فرط في نشاط الغدة، مشيرا الى أهمية عدم تناول المريض للأكل والشرب لفترة تتراوح بين 6 الى 8 ساعات قبل إجراء العملية، لتجنب مضاعفات التخدير.

وقال ان مثل هذا النوع من العمليات يتم اجراؤها تحت التخدير العام وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وأجهزة المراقبة للوظائف الحيوية للجسم مثل معدل نبض القلب وضغط الدم ونسبة الأكسجين في الدم لتكون ضمن المستويات الآمنة خلال العملية، حيث يقوم الفريق الطبي بعمل جرح صغير في منطقة الابط يتم من خلالها إدخال أجهزة جراحية وكاميرا فيديو صغيرة حيث تقوم الكاميرا بإرشاد الطبيب الجراح أثناء العملية وتمكينه من استئصال الغدة بكل سهولة.

وقال ان القرار الطبي باستئصال الغدة الدرقية وجارة الدرقية أو أجزاء منهما يأتي تفاديا للمضاعفات الخطيرة التي قد تسببها الغدة الدرقية للمريض مشيرا الى ان المقدار الذي يتم استئصاله يعتمد على سبب الجراحة.

واوضح ان الاستئصال الكلي للغدة الدرقية يجعل المريض بحاجة الى علاج دوائي لهرمون الغدة الدرقية ليحل محل الوظيفة الطبيعية لها، في حين يحتاج المريض عند استئصال جارة الغدة الدرقية الى الكالسيوم وحسب الحالة، حيث تتم متابعة المريض فيما بعد من خلال قسم الغدة الدرقية.

وأشار الدكتور لطيف الى التعاون القائم بين مختلف الاقسام المعنية مثل قسم الغدة الدرقية، والطب النووي، والأنسجة، والأشعة لتقييم وتشخيص الحالة المرضية قبل العمل الجراحي وتحديد نوعية الجراحة والتعامل مع الحالة المرضية بعد العملية الجراحية ، حيث يتم التوضيح للمريض نوع واجراءات العملية ومضاعفاتها المتوقعة ونسبة نجاحها ليتم اخذ موافقته على الإجراء الطبي.

وقالت الدكتورة اسعاف غازي رئيسة أقسام الجراحة ورئيس قسم الجراحة العامة والمشرف على جراحة الغدة الدرقية ان مستشفى دبي يعتبر مركزا متميزا لإجراء هذا النوع من العمليات المعقدة منذ عام 2006م بفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة والكفاءات الطبية المتوفرة برئاسة الدكتورة فتحية العوضي رئيسة اقسام الباطنية بمستشفى دبي.

واشارت الدكتورة غازي الى أول عملية تم اجراؤها بمستشفى دبي لاستئصال الغدة الدرقية بواسطة المنظار عام 2009م، ومن ثم الاستمرار في اجراء هذا النوع من العمليات بشكل دائم منذ عام 2016م. مشيرة الى ان الفريق القائم على هذا النوع من العمليات تم تأهيله وتدريبه في عدد من المراكز الجراحية العالمية المتخصصة في هذا المجال.