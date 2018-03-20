مبادرة «أنتِ جوهرة» لتمكين المرأة الإماراتية تنطلق أبريل القادم في دبي

في إطار الاحتفال بعام زايد، وبرعاية وحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مبادرة “أنتِ جوهرة”، تستضيف قاعة الجوهرة بمدينة جميرا في دبي، على مدار يومي الأحد والإثنين الموافقين 8-9 أبريل 2018، المبادرة الأضخم والأشمل لتمكين المرأة الإماراتية تحت عنوان “أنتِ جوهرة” استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن وتعزيزاً لقيمة ودور المرأة الإماراتية في صناعة الريادة ودفع عجلة التنمية الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير الأجواء الملائمة للمرأة الإماراتية لاستثمار طاقاتها ومواهبها وإبداعاتها من خلال برنامجٍ حيويّ حافل بالتنوّع والفوائد المتكاملة التي تستهدف الفئات النسوية المختلفة في الأسرة الإماراتية لتقديم الدعم لهنّ في المساقات الصحيحة والمسارات الملائمة.

وستشهد المبادرة عدة برامج معنية بدعم صاحبات الهمم واليتامى والمسنّات، إضافةً للأسر المنتجة وصاحبات المشاريع الصغيرة، ودعم المبادرات المجتمعية والتطوّعية ونشر الوعي الصحي النسويّ، بجانب برامج تبنّي المواهب الإماراتية الواعدة وتكريمهن، وتكريم أمهات المبدعين كنموذجٍ من التطبيق العمليّ لمعنى التمكين النسويّ. هذا بالإضافة للعديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والمعارض المتخصّصة وسوقٍ نسائيّ خاص.

المبادرة تحظى برعاية ومشاركة عددٍ من المؤسسات الداعمة لتمكين المرأة الإماراتية، مثل نور بنك ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين وواحة حواء التابعة لجمعية الفجيرة الثقافية ومؤسسة رحمة للأيادي البيضاء ومركز راشد لأصحاب الهمم ومنتدى شاعرات الإمارات وغيرهم. كما سيشهد الحدث حضور عددٍ غفير من كبار الشخصيات المهتمّة بمفهوم تمكين المرأة الإماراتية، ونخبة من سيدات ورجال الأعمال ونجوم الفن والمجتمع وأكثر من مائة شخصية من مشاهير وناشطي السوشيال ميديا، وسيُعقد قريباً مؤتمرٌ صحفيّ موسّع بمشاركة الشركاء والداعمين والمشاركين للحديث عن تفاصيل المبادرة.