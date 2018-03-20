«أبوظبي للرقابة الغذائية» يطلق دليل الإدارة المتكاملة لآفات وأمراض نخيل التمر

أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس (الاثنين) بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة(ايكاردا)، على هامش مشاركته بفعاليات المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر المنعقد في أبوظبي ويختتم أعماله يوم غد (الأربعاء)، دليل الإدارة المتكاملة لآفات وأمراض نخيل التمر، والذي يهدف لمواجهة مخاطر مختلف الآفات والأمراض التي تهدد قطاع نخيل التمر في دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بحضور عدد من ممثلين عن الهيئات المحلية والدولية ذات الصلة بقطاع الزراعة.

وخلال حفل إطلاق الدليل أكد مبارك علي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن التطور الكبير الذي شهده مجال زراعة نخيل التمر نظراً لأهمية هذه الفاكهة، وملاءمتها لمناخ منطقة الجزيرة العربية بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، رافقه ظهور تحديات عديدة كانتشار الآفات والأمراض التي تهدد هذه الزراعة، الأمر الذي جعل تطوير برامج إدارة مستدامة لمكافحة آفات وأمراض النخيل أمراً ملحاً وضرورياً لتنمية هذه الزراعة واستدامتها، مما دفع الجهاز بالتنسيق مع الشركاء لإنشاء دليل يتضمن أحدث المعلومات عن برامج الإدارة المتكاملة لآفات نخيل التمر (IPM) من قبل الهيئات الرائدة في هذا المجال.

وأشار المنصوري أن الدليل يشتمل على أهم المبادئ الأساسية والمفاهيم الخاصة بالإدارة المتكاملة للآفات، وإرشادات ومنهجيات مراقبة الآفات والأمراض، وتصميم وتحليل تجارب الإدارة المتكاملة للآفات الشائعة، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية في وضع خرائط الآفات والأمراض، إلى جانب إدارة الآفات الحشرية والمرضية الرئيسة، إضافة لتسليط الضوء على أهمية العمليات الزراعية في حقول النخيل للحد من الخسائر الناتجة عن الآفات والأمراض.

وقال المنصوري: “لقد راعينا في هذه الدليل وضع وصفٍ شاملٍ لطرق انتشار الأمراض والآفات، والمجال العوائلي، وأعراض الضرر، والأهمية الاقتصادية وبيولوجيا الآفات الحشرية والمرضية الرئيسة التي تصيب نخيل التمر. علاوة على ذلك، يقدم هذا الدليل كذلك التقنيات الحديثة والمبتكرة في إدارة آفات نخيل التمر بما في ذلك مراقبة مجتمعات الآفة، والمكافحة بالتدابير الزراعية، ومقاومة النبات العائل، إضافة إلى المكافحة الحيوية والكيميائية.”، مثمناً الدور الكبير للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)، في دعم جهود الجهاز والتي أثمرت بإطلاق الدليل.

وجاء إطلاق الدليل ضمن مشروع “تعزيز الإمكانيات في المكافحة المتكاملة للآفات في النخيل والإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا في إمارة أبوظبي” الذي ينفذه الجهاز مع مركز خدمات المزارعين بأبوظبي والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)، ويعد مرجعاً قيماً لجميع العاملين في قطاع نخيل التمر -من باحثين وأخصائيين في الإرشاد الزراعي ومزارعين- لمواجهة مخاطر مختلف الآفات والأمراض التي تهدد قطاع نخيل التمر في دولة الامارات العربية المتحدة بصفة خاصة و بقية دول العالم المنتجة للتمور بصفة عامة.