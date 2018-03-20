الاتحاد للطيران تقدم نصائح وإرشادات للمسافرين خلال عطلة الربيع 2018

مع بدء عطلة الربيع في نهاية الأسبوع الحالي بالمدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تشرع العديد من العائلات في السفر بدءاً من يوم الخميس الموافق 22 مارس وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى فترة ازدحام وزيادة ملحوظة في حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي.

ولضمان استمتاع الضيوف بتجربة سفر سلسة خلال هذه الفترة المزدحمة، تقدم الاتحاد للطيران مجموعة من النصائح والإرشادات لتوفير الوقت للضيوف المسافرين:

إتمام إجراءات السفر مبكراً

للتيسير على الضيوف الذين يعيشون في منطقة وسط المدينة في أبوظبي، تتوفر إمكانية إتمام إجراءات السفر مبكراً في مبنى المدينة لإتمام إجراءات السفر في أبوظبي. ويجب على الضيوف الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة المحدد للرحلة، على أن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير في الطرق المؤدية إلى المطار.

إتمام إجراءات السفر للعائلات

في كل صباح في مبنى المسافرين رقم 3 بالمطار خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس، سوف توفر الشركة منطقة مخصصة لإتمام “إجراءات السفر للعائلات” وذلك للضيوف المسافرين مع أطفال أو رضع. كما سيتم تخصيص المزيد من موظفي الاتحاد للطيران بالموقع لتقديم المساعدة، إلى جانب توفير لوحات إرشادية إضافية لضمان تجربة سلسة للضيوف في المطار.

أوقات إتمام إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة

تفتح مكاتب إتمام إجراءات السفر لضيوف الدرجة السياحية للرحلات غير المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل ثلاث ساعات من موعد المغادرة ويتم إغلاقها قبل ساعة من موعد المغادرة. ويجب على الضيوف المسافرين إلى وجهات في الولايات المتحدة إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من موعد المغادرة والذهاب إلى مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة. ويتم إغلاق الصعود إلى الطائرة لجميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة للضيوف في جميع الدرجات.

ونظراً للزيادة الكبيرة في الطلب على إتمام إجراءات السفر في اليوم الأول من العطلة المدرسية، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل موقع إتمام إجراءات السفر للرحلات التالية صباح يوم 23 مارس فقط إلى مبنى المسافرين رقم 1، ويشمل ذلك:

الرحلة رقم EY441 إلى مدينة هو تشي منه (SGN) التي تغادر في تمام الساعة 8:15

الرحلة رقم EY278 إلى ماليه (MLE) التي تغادر في تمام الساعة 8:40

الرحلة رقم EY097 إلى إسطنبول (IST) التي تغادر في تمام الساعة 8:50

الرحلة رقم EY408 إلى بانكوك (BKK) التي تغادر في تمام الساعة 8:55

الرحلة رقم EY430 إلى بوكيت (HKT) التي تغادر في تمام الساعة 9:05

الرحلة رقم EY083 إلى روما (FCO) التي تغادر في تمام الساعة 9:10

الرحلة رقم EY535 إلى بيروت (BEY) التي تغادر في تمام الساعة 9:30

الرحلة رقم EY428 إلى مانيلا (MNL) التي تغادر في تمام الساعة 10:05

الرحلة رقم EY297 إلى باكو (GYD) التي تغادر في تمام الساعة 10:10

الرحلة رقم EY404 إلى بانكوك (BKK) التي تغادر في تمام الساعة 10:25

الرحلة رقم EY513 إلى عَمّان (AMM) التي تغادر في تمام الساعة 10:45

تطبيق الاتحاد للطيران للهواتف المتحركة

عبر تطبيق الاتحاد للطيران للهواتف المتحركة، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر قبل 49 ساعة من موعد المغادرة وتنزيل بطاقة الصعود الإلكترونية لتقديمها عند تسليم الأمتعة وعند الصعود إلى الطائرة. يمكن تحميل التطبيق مجاناً من متجر تطبيقات أبل أو أندرويد ويتضمن العديد من الخصائص التي تشمل اختيار المقعد المفضل وصفحة للتحقق من حالة الرحلة.

إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت

يمكن كذلك إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com. وللضيوف الذين يقومون بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لكن لا يمكنهم طباعة بطاقة الصعود في المنزل أو المكتب، تتوافر أجهزة الخدمة الذاتية في مباني المسافرين 1 و3 لطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل الذهاب إلى كاونتر تسليم الأمتعة للضيوف الذين أتموا إجراءات السفر.

السفر الذكي

عند المرور عبر منطقة الهجرة والجوازات أثناء المغادرة أو عند العودة، تتوافر البوابات الإلكترونية للسفر الذكي في مطار أبوظبي الدولي للمواطنين والمقيمين المسجلين. يمكن للضيوف مسح جوازات سفرهم ضوئياً وبطاقة الصعود الورقية أو الموجودة على الهاتف المتحرك عند البوابة الإلكترونية وسوف تستغرق إجراءات الهجرة ثوانٍ فقط.

سياسة الأمتعة لدى الاتحاد للطيران

من أجل سلامة وراحة جميع الضيوف، تطبق الاتحاد للطيران سياسة صارمة على الأمتعة المصطحبة إلى المقصورة وهي 7 كيلوغرام لضيوف الدرجة السياحية و12 كيلوغرام لضيوف درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى. ويلزم أن تكون الأمتعة المصطحبة إلى المقصورة ضمن الحدود القصوى التالية: الارتفاع 50 سم، العمق 25 سم، العرض 40 سم. وسوف يقوم الموظفون بفحص وزن أمتعة المقصورة عند إتمام إجراءات السفر قبل الصعود إلى الطائرة.

وقبل الذهاب إلى المطار، يُنصَح الضيوف بالتحقق من تذكرتهم الإلكترونية أو التحقق عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران لمعرفة سياسة الأمتعة الخاصة بسعر التذكرة المحددة، والوجهة، ودرجة السفر. كما يقدم الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران عدداً من الخيارات الإضافية لشراء وزن إضافي مسبقاً بأسعار خاصة قبل المغادرة.

خيارات السفر والشراء المسبق

يوفر موقع الاتحاد للطيران كذلك مجموعة من خيارات المقاعد والترقيات للشراء مسبقاً من أجل توفير راحة أكبر عند السفر أثناء موسم العطلات. تقدم “المقاعد ذات المساحة الإضافية للساقين” مساحة أكثر رحابة للضيوف لمد القدمين بصورة أكثر راحة، بينما يتيح خيار “المقعد المفضل” للضيوف اختيار المقعد القريب من المخرج أو مكان أكثر خصوصية. كما يتوفر كذلك الخيار المبتكر “المقعد المجاور الشاغر” لمزيد من الراحة والخصوصية للضيوف. وتتوفر كذلك الترقيات الفورية إلى درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى للشراء بأسعار خاصة خلال إتمام إجراءات السفر للضيوف الذين يبحثون عن السفر بمستويات راحة إضافية.

تتوفر كذلك إمكانية الدخول إلى صالات درجة رجال الأعمال التابعة للاتحاد للطيران في المبنى 1 و3 في مطار أبوظبي الدولي للشراء من جانب ضيوف الدرجة السياحية لدى صالة الانتظار قبل المغادرة. وللضيوف في درجة رجال الأعمال، يمكن كذلك شراء الدخول لصالة ومنتجع الدرجة الأولى لتجربة مستويات أكثر رقياً من الخدمة والضيافة قبل الصعود إلى الطائرة.