«موارد الشارقة» تحصد جائزة «الجهة الحكومية المتميزة في التطوير المالي المستمر»

نالت دائرة الموارد البشرية بالشارقة جائزة ( التميز المالي الحكومي ) التي تنظمها دائرة المالية المركزية بالشارقة باعتبارها الجهة العليا لإدارة المال العام في حكومة الشارقة ، وذلك عن فئة ( الجهة الحكومية المتميزة في التطوير المالي المستمر ) . خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً بمقر مبنى المالية المركزية في اللية ، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة ، ووليد الصايغ مدير عام الدائرة ، ورؤساء ومديري عموم الجهات الحكومية المكرمة .

وتسلم درع الفوز بالجائزة سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ، من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية .

وحول فوز الدائرة بفئة ( أفضل جهة حكومية في التطوير المالي المستمر ) ، علق سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية ، قائلاً : يشكل هذا الفوز إنجازاً مميزاً يضاف إلى قائمة نجاحات الدائرة ، ويعكس سعي الدائرة المستمر لتجسيد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ، في السعي الدائم إلى تحقيق الإبداع والتميز وبذل أقصى الجهود لخدمة الوطن . وهو تأكيد عن مدى التزام الدائرة بمعايير ومتطلبات التميز في كافة أوجه العمل المالي الحكومي .

كما يؤكد هذا الفوز عن الأولوية التي تمنحها الدائرة لمواكبة خطط الحكومة الرشيدة ، وقراراتها وتوجهاتها الرامية لتفعيل الشراكات المؤسسية بين جهات ومؤسسات ودوائر الحكومة . وصولاً إلى رفع مستويات الكفاءة في حفظ المال العام وإدارة الموارد ، والمساهمة بفاعلية في تعزيز الازدهار والتنمية في إمارة الشارقة .

وأكد ” ابن خادم ” أن موارد الشارقة ماضية قدماً في تطبيق أعلى المعايير الدولية للتميز والجودة وأفضل الممارسات في كافة المجالات . ساعية إلى المشاركة المستدامة في تطوير العمل ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي بإمارة الشارقة .

ووجه رئيس دائرة الموارد البشرية الشكر والتقدير لدائرة المالية المركزية بالشارقة على تنظيم هذه الجائزة ، لافتاً إلى اعتزاز الدائرة بهذا الفوز ، ومؤكداً دعمها المستمر لكافة خطط وتوجهات المالية المركزية .