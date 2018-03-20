798 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ52 مليون في الثنية الرابعة
حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 798 مليون درهم
حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 111 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضى بقيمة 139 مليون درهم و 93 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 111 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة الثنيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 6 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة الخيران الأولى.
وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها8 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة فى الثنيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 548 مليون درهم منها 22 رهونات أراضى بقيمة 508 مليون درهم و 35 رهونات فلل وشقق بقيمة 40 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة ام نهد الثالثة بقيمة 281 مليون درهم وأخرى فى منطقة الجداف بقيمة 108 مليون درهم.